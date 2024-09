Zwitsers gerecht bevriest 280 miljoen euro in onderzoek naar Indiaas concern Adani

Adani, dat actief is in tal van sectoren zoals energieproductie, steenkoolmijnen, cement, media en voeding, kwam in 2023 zwaar onder vuur te liggen. Het concern van magnaat Gautam Adani zag tientallen miljarden euro's aan beurswaarde verdampen na een bijzonder kritisch rapport van de Amerikaanse shorter Hindenburg Research. Die betichtte Adani van de 'grootste zwendel in de geschiedenis van het bedrijfsleven'. Het concern heeft zijn onschuld echter altijd staande gehouden.