'Als je een bus vol verplegend personeel uit België vindt, nemen we ze aan'

Nederlandse zorginstellingen zoeken actief naar Belgisch zorgpersoneel. 'Het is hier aangenamer werken en je kan er meer verdienen.'

'Als je een bus vol verplegend personeel uit België vindt, vinden we wel een plek voor hen.' Die boodschap kreeg die Xanthippe Verbist van het rekruteringsbureau Chelona van de Nederlandse bemiddelaar voor zorgprofessionals Korint. Met behulp van een sterk netwerk en het platform LinkedIn benadert Verbist Vlaams zorgpersoneel dat de overstap naar Nederland wil maken.

'Bij onze noorderburen heb je veel meer inspraak over hoe je werkt in de zorg', zegt Verbist. Ze hielp onlangs een gescheiden moeder aan een job. 'In de weken dat de kinderen er niet zijn, stelt ze zich ter beschikking voor shiften op moeilijke uren. Zijn de kinderen er wel, dan zet ze het werk op een lager pitje.' Haar loon ligt 10 procent hoger dan in Vlaanderen en ze kreeg een bedrijfswagen. '

Uitstekende reputatie

Iets gelijkaardig is te horen bij Envida, een zorgorganisatie met 15 woon-zorgcentra en wijkzorg in de regio Maastricht en het Heuvelland. Het bedrijf rekruteert al jaren in de grensstreek met België. Ongeveer 10 procent van de 3.500 werknemers is Belg. 'Van die Belgische collega's horen we dat het in Nederland aangenamer werken is en dat je hier meer kan verdienen', zegt woordvoerder Helmi Van Nuil.

Belgisch zorgpersoneel heeft volgens Verbist een uitstekende reputatie. Ze zoekt ook zorgpersoneel voor Frankrijk, Griekenland en Zwitserland. 'We zijn harde werkers en verzetten veel werk.' Ook de opleiding staat hoog aangeschreven. Veel Belgische verpleegkundigen hebben een extra opleiding gevolgd waardoor ze makkelijk inzetbaar zijn op de spoeddienst en de afdeling intensieve zorg.

België heeft in de oorlog om talent een extra nadeel: zowel voor werkdruk als voor verloning scoort ons land slecht. Geert Berden Woordvoerder Union4U

Voor Geert Berden, de woordvoerder van de verpleegkundige vakbond Union4U en bestuurslid van meerdere verpleegkundige beroepsorganisaties, is het geen nieuw verhaal. 'De inzetbaarheid van zorgpersoneel is een internationaal probleem. Maar België heeft in die oorlog om talent een extra nadeel: zowel voor werkdruk als voor verloning scoort ons land slecht.'