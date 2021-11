Consultancybedrijf Nova Reperta doet eerste overname

Ongeveer drie maanden na de investering van Ardian, een van de grootste private-equityspelers in Europa, doet Nova Reperta zijn eerste overname. Het neemt de consultingactiviteiten van Co.Station over. Die waren in handen van de aandeelhouders van Co.Station Belgium: BNP Paribas Fortis, Proximus, SD Worx, Solvus en Befimmo. De Gentse coworkinghub blijft bij Co.Station Belgium.

Volgens Filip Leflot, een van de zes partners van het Brusselse bedrijf, is dit een logische eerste stap in de groei van Nova Reperta. 'Door de innovatieactiviteiten van Co.Station over te nemen bouwt Nova Reperta op korte termijn organisch op en uit wat anders jaren zou hebben gevergd.' Met de innovatie-expertise van het tienkoppige team en de aanwezigheid in de bestaande ‘Co.’-ecosystemen wil Nova Reperta zich van een plaats verzekeren in het Belgische innovatielandschap. 'Daarmee maken we onze naam - Nova Reperta of ‘Nieuwe Ontdekkingen’ - meer dan ooit waar', zegt Leflot.