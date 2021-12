De Balans | Frederik Anseel

Frederik Anseel (43) werd dit jaar gepromoveerd tot senior deputy dean van de UNSW Business School in Sydney. Dat was vooral een semantische kwestie: vicedecaan was hij al. Nu hij tijdelijk in het land is, polsen we naar zijn balans.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Materieel is er weinig. De voorbije vijf jaar ben ik twee keer van land veranderd. Dan leer je veel achter te laten. Mijn leven past in vier koffers. Ook toen ik in de nieuwe universiteiten arriveerde, hoefde ik niets te verhuizen: alles zit in mijn laptop en in de cloud. Behalve aan mijn Italiaanse wijnen in de kelder van mijn schoonzus ben ik aan niets gehecht. Mijn immateriële activa bestaan vooral uit wat in mijn hoofd zit. Daarin heb ik ook geïnvesteerd. Ik heb altijd graag gelezen en gestudeerd, en mezelf uitgedaagd. Vroeger was ik bang dat mijn ideeënstroom eens zou ophouden, als onderzoeker en als columnschrijver voor De Tijd. Nu weet ik: er komt altijd iets nieuws. De angst dat met mijn hoofd iets zou gebeuren, blijft wel.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Mijn ouders, door me alle kansen, ruimte en vrijheid te geven. Moeder was leerkracht en later schooldirecteur, mijn vader industrieel ingenieur bij Bekaert. Sommige kinderen moeten in de vakanties op kamp of een studentenjob doen. Ik deed wat ik wilde: elke dag een boek lezen. Daarnaast is er Hannelore, mijn echtgenote. We vormen een superteam. Alles achterlaten en samen naar Londen en vervolgens naar Sydney vertrekken, was voor ons allebei niet makkelijk. Maar zij maakt alles mogelijk. Voorts heb ik een goede en grote vriendenkring.’

Investeert u in anderen?

‘Dat denk ik wel. In de academische wereld moet je tegenover jonge mensen genereus zijn met tijd. Tot dusver heb ik een tiental doctoraatsstudenten vier tot acht jaar bijna dagelijks begeleid. Dat is niet altijd makkelijk. Als ik nu de vraag krijg, denk ik er lang over na. Maar ik haal er voldoening uit talent te zien ontplooien. In de vriendenkring waarover ik het had, is er een loyaliteit die ons bindt. Sommigen zie ik maar tweejaarlijks. Maar als iemand een ouder of een partner verliest, of ziek wordt, staan we er voor elkaar. Ook al zat ik aan de andere kant van de wereld. Het was ongelooflijk hoe twee jaar geleden iedereen klaarstond om een actie op te zetten voor Victor, mijn neefje dat geboren werd met een ernstige spierziekte.’

Gaat u soms in het rood?

‘Aan het einde van mijn doctoraat maakte de combinatie van hard werken en stevig uitgaan dat ik voor het eerst tegen een muur knalde. Zo zwaar dat er iets brak. Dat heeft sporen nagelaten. Ik was jong en wilde de academische wereldcompetitie aangaan met gasten aan Harvard en de Wharton School, publiceren in toptijdschriften en zelf een job aan een topuniversiteit versieren. Toen er weigeringen kwamen, voldeed ik niet aan mijn te hoge verwachtingen. Ik werkte steeds harder, en plots: krak! Ik was te diep gegaan.'

Ik heb weer het gevoel dat alles nog moet beginnen.

'Een buitenstaander ziet dat niet altijd, maar ik was uitgeput en leeg, en kon niets meer doen. De vraag hoe het met me ging, was genoeg om te gaan huilen: ik kon het niet uitleggen. Ik ben één keer naar een psychiater geweest. Dat was een slechte ervaring. Hij wilde meteen antidepressiva voorschrijven, terwijl ik die niet nodig had. Ik had gewoon nul energie en nul courage. Door rust, discipline en structuur in te bouwen en wat te sporten geraakte ik er stapsgewijs uit. Nu werk ik nog hard, maar ik merk signalen zoals zeer slecht slapen sneller op.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Hannelore geeft advies in de grote dingen zoals verhuizen of investeren, maar ook in de kleine. Ze is ook de enige die vooraf mijn column leest en feedback geeft. Daarnaast is er niemand. Onze beslissing om te vertrekken heb ik gewoon meegedeeld aan mijn omgeving, zonder te vragen of het een goed idee was. Wat ik zelf heb ontdekt: veel mensen lijken heel competent, alsof ze alles onder controle hebben, maar de realiteit is dat iedereen maar wat aanmoddert en zijn miserie heeft, ook CEO’s en topproffen. Ik laat me dus niet meer snel intimideren.’

Is uw balans in evenwicht?