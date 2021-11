De miljardenprik van gefortuneerde zakenfamilies

Discrete zakenfamilies herinvesteerden de afgelopen tien jaar 8,5 miljard euro in de economie. Een blik achter de schermen van dat geduldige kapitaal. ‘Ik investeer om waarde te creëren, niet om in een casinospel te belanden.’

Geduld, 100 procent eigen kapitaal en ruim vijftig jaar ervaring in ondernemerschap. Dat heeft de West- Vlaamse miljardair Pascal Vanhalst (51) te bieden op de website van Quva, het investeringsfonds dat hij in april oprichtte en waarin hij onlangs 500,1 miljoen euro stortte. Zijn ambitie? ‘Het familiale kapitaal beschermen en verder laten groeien.’

De heftruckgigant TVH (Thermote & Vanhalst), in 1969 opgericht door zijn vader Paul en diens zakenpartner Paul Thermote, werd vorig jaar opgesplitst. Sindsdien is Pascal Vanhalst niet meer uit het nieuws geweest. In mei verwierf de hyperdiscrete zakenman de controle van het isolatie- en verpakkingsbedrijf Abriso-Jiffy. Enkele maanden later verkocht hij de 40 procent van TVH Parts aan D’Ieteren. In september kocht hij de Nederlandse producent van industriële poorten ConDoor. Vorige maand dook hij op als hoogste bieder op de Gentse Arsenaalsite, een vastgoedterrein van twintig voetbalvelden groot.

Rentenieren onder een palmboom is duidelijk niet aan de ondernemer uit Waregem besteed. ‘Quva werd opgericht met dezelfde industriële focus en gedrevenheid die de TVH-oprichters vanaf dag één hadden’, stelt hij op zijn website. ‘We willen over de generaties heen lange periodes van duurzame samenwerking aangaan met ondernemers die vooruit willen en mee de toekomst vormgeven.’

Steeds meer ondernemers zoals Vanhalst herinvesteren hun geld in de economie. De Tijd bracht een zestigtal familiale investeringsholdings in kaart, wat een ‘wie is wie’ van het Belgische bedrijfsleven oplevert. Het gaat niet alleen om rijke, bekende ondernemers zoals Marc Coucke (ex-Omega Pharma), Filip Balcaen (ex- Balta, ex-IVC) en Bart Van Malderen (ex-Ontex), die hun kroonjuwelen van de hand deden en de opbrengst opnieuw naar de economie laten stromen door belangen te nemen in diverse bedrijven. Ook gefortuneerde zakenfamilies, zoals de historische eigenaars van de supermarktketen Colruyt of de bierreus AB InBev, horen daarbij. Met de dividenden die ze jaarlijks opstrijken, storten ze zich volop op de financiering van het bedrijfsleven.

De lage rente leidt er ook toe dat familiale ondernemers gedwongen zijn hun geld aan het werk te zetten. Die strategie om waardeverlies te voorkomen loont. Het vermogen dat deze ondernemers de afgelopen tien jaar uit hun eigen patrimonium ter beschikking stelden voor de instap in andere bedrijven, is meer dan verdriedubbeld. In de periode 2010-2020 alleen al hebben een zestigtal familieholdings op die manier 8,5 miljard euro aan risicodragend kapitaal in de economie gepompt, blijkt uit onderzoek van De Tijd.

Ook opvallend: al die private fondsen samen hadden in 2020 nog 1,1 miljard euro aan beschikbare cash op de balans staan en 1,6 miljard euro aan beleggingen. Hun hefboom om verder te investeren in de economie is dus niet te onderschatten. Ook de financiële sterkte is opmerkelijk: het eigen vermogen van alle fondsen samen bedroeg 14,7 miljard euro op een balanstotaal van 17 miljard. Dat is bijna drie keer zoveel als tien jaar eerder, terwijl er nauwelijks schulden zijn.

Het nieuwe LMS

‘We kunnen spreken van een gigantische hefboom voor onze economie’, zegt Urbain Vandeurzen, die in 2012 zijn technologiebedrijf LMS aan het Duitse Siemens verkocht en daarbij 420 miljoen euro cashte. Volgens hem is al enkele jaren een niet te stuiten opmars van geduldig kapitaal aan de gang. Dat bleek toen zijn fonds Smile Invest in 2016 werd gelanceerd. Amper zes maanden na de aankondiging legden bekende namen uit een 25-tal bedrijfsfamilies, zoals Vic Swerts (Soudal), Jan Toye (ex-Palm), Noël Essers (H.Essers), Gaëtan Hannecart (Matexi), Bernard Thiers (Mohawk/Unilin), de familie Cordier (ex-Telindus) en Rudi Pauwels (Biocartis) zo’n 250 miljoen euro samen voor investeringen in bedrijven.

‘Het maximale streefdoel van 350 miljoen euro is intussen bereikt’, zegt Vandeurzen. ‘We hebben een 25-tal bedrijven in portefeuille, waaronder pareltjes die het potentieel hebben om uit te groeien tot het nieuwe LMS.’ Dat er nog altijd partijen aankloppen met de vraag of ze hun geld in Smile Invest kunnen storten, bewijst voor Vandeurzen dat de mentaliteit grondig is veranderd. ‘Vroeger bleven bedrijfsfamilies die succesvol waren in koekjes generaties lang actief in dezelfde sector. Om de toekomst van het familievermogen veilig te stellen lag de focus daarop. Maar vandaag kijken ze uit naar diversificatie. Ze willen niet langer alle eieren in één mand leggen.’

Vroeger bleven families die succesvol waren in koekjes generaties lang actief in dezelfde sector. Vandaag leggen ze niet langer alle eieren in één mand. Urbain Vandeurzen Smile Invest

Jan Vergote, de gewezen CEO van de vinylproducent IVC en hoofd private equity bij Baltisse, de investeringsholding van Filip Balcaen, bevestigt die tendens. ‘Ik zie ook meer familiebedrijven dan vroeger die bereid zijn hun kapitaal open te stellen. Dat komt door de emancipatie van de jeugd die niet noodzakelijk dezelfde weg wil opgaan als de ouders. De jonge generatie familiale ondernemers hecht meer belang aan eigen keuzes en een eigen parcours.’

Tegelijk zijn veel familiale ondernemingen de voorbije jaren fors gegroeid en werd nogal wat vermogen geaccumuleerd. ‘Dat patrimonium goed beleggen in tijden van lage rentes is de grote uitdaging’, zegt Vergote. ‘Ondernemers kijken uit naar andere vormen van dynamisch beleggen, waarbij niet alleen wordt geïnvesteerd in vastgoed maar ook in risicovollere segmenten met een hoger rendement, zoals private equity. Ze doen dat door direct te investeren in andere bedrijven of door een indirect belang te nemen via een bestaand private-equityfonds.’

Topmedewerkers

Hun grotere bereidheid om te investeren in het bedrijfsleven legde de zestig familieholdings geen windeieren. Over een periode van tien jaar konden ze zichzelf 2,4 miljard euro aan winst uitkeren en groeide hun spaarpot tot 14,7 miljard euro, ruim een derde meer dan het eigen vermogen van Sofina, een van de grootste beursgenoteerde holdings in België.

De grootste winstmakers in de lijst zijn de investeringsfondsen van de familie Colruyt (Korys en Korys Investments), de Spoelberch (Cobepa en Verlinvest) en Périer-D’Ieteren (SPDG). Hun sleutelbelangen in een of meerdere beursgenoteerde bedrijven leveren hun jaarlijks een belangrijke meerwaarde op. Al scoren ook private holdings van ondernemers zoals Frank Donck (3D), Bart Van Malderen (VM Invest) of Roland Duchâtelet (Elex). Op hun balans staan winstreserves die tussen 150 en 300 miljoen euro schommelen.

Achter die goede resultaten zitten kennis en expertise. De familieholdings zoeken topmedewerkers om hun investeringsportefeuille in goede banen te leiden. Een bekend voorbeeld is de overstap dit voorjaar van topbankier Erik Van Den Eynden, jarenlang hoofd van ING België.

Een investeringsvehikel als 3D heeft zeven voltijdse medewerkers in dienst. Bij Korys, Cobepa of Verlinvest gaat het over teams van twintig tot veertig financiële experts. ‘Je hebt absoluut een team van hooggekwalificeerde mensen nodig om bedrijven te selecteren, binnen te halen, te begeleiden en indien gewenst met meerwaarde te verkopen’, zegt Vergote. ‘Daarvoor moet je een zekere schaal hebben.’

Als vuistregel in de sector geldt dat wie op eigen houtje 10 procent rendement wil halen op een totale investering van 100 miljoen euro, het best 1 procent van het budget vrijmaakt voor een team van vier tot vijf experts, wat neerkomt op een loonkost van 1 miljoen euro per jaar. Daarom gaan insiders ervan uit dat 40 miljoen euro een minimumdrempel is om een uitgebalanceerd fonds op te bouwen. Heb je maar tot 15 miljoen euro te besteden, dan stap je beter in een bestaand private- equityfonds, waaraan je het beheer van de portefeuille kan uitbesteden.

Al is financieel rendement niet het eerste waaraan familiale investeerders denken. ‘Ik investeer om bedrijven beter te maken’, zegt Yvan Vindevogel, die met zijn vehikel Damier actief is in de sector voor verzorgingsproducten, cosmetica en vrijetijdsbesteding. ‘Als je dat doet, creëer je toegevoegde waarde. Anders dreig je algauw in een casinospel te belanden.’

Je maakt een groter verschil door een ingedommelde zaak nieuw leven in te blazen dan door te speculeren op de Tesla’s of Rivians van deze wereld. Yvan Vindevogel Damier

In tien jaar tijd zag Vindevogel het eigen vermogen van Damier aanzwellen van 4 tot 149 miljoen euro, dankzij de hoge winsten die hij jaarlijks genereert. Toch denkt hij er niet aan zich een dividend uit te keren. ‘We willen dat geld versneld inzetten om onze investeringen in bedrijven uit te breiden. Je maakt een groter verschil door een ingedommelde zaak nieuw leven in te blazen dan door te speculeren op de Tesla’s of Rivians van deze wereld.’

Ook Michel Akkermans denkt niet aan rendement. Na de succesvolle verkoop van de betaalsoftwarebedrijven FICS en Clear2Pay richtte de Antwerpse ondernemer in 1993 de holding Pamica op. ‘Ik help jonge start-ups door kennis en ervaring bij te brengen. Dat ik zo ook als ondernemer actief kan blijven, weegt meer door dan de winstlogica. We hebben nu een twintigtal bedrijven in portefeuille, samen goed voor zo’n 3.000 jobs, waarvan een derde in België. Dat lijkt me maatschappelijk veel relevanter dan op korte termijn financiële meerwaarde na te streven.’

Dat ik zo als ondernemer actief kan blijven, weegt meer door dan de winstlogica. Michel Akkermans Pamica

Hetzelfde is te horen bij de Kempense ondernemer Wim Heylen, die met Gruppo XXI een dertigtal ondernemingen beheert, verspreid over elf sectoren, samen goed voor 2.800 medewerkers en 950 miljoen euro omzet. ‘Bij ons vind je geen jaarlijkse upstreaming van dividenden. Alle beschikbare middelen worden ingezet om verdere groei en overnames bij onze bedrijven te realiseren. We realiseren geen meerwaarde op onze participaties en willen die latente meerwaarde boekhoudkundig ook niet tot uiting brengen.’ Heylen kiest uitdrukkelijk voor een buy, build & hold-aanpak: wat wordt gekocht, wordt verder uitgebouwd. Een exitstrategie is hem vreemd.

Maximale bewegingsvrijheid

‘Net die aanpak is de grote aantrekkingskracht van familiale investeringsfondsen’, zegt Sophie Manigart, docent aan de Vlerick School en gespecialiseerd in private equity. ‘In tegenstelling tot andere private-equityfondsen met een beperkte tijdshorizon hoeven zij niet per se binnen zes of tien jaar te verkopen. Dat biedt een enorme meerwaarde.’

Volgens haar zijn het geduldige kapitalisten. Hun focus ligt op de lange termijn, wat een competitief voordeel biedt in een markt die overspoeld lijkt te worden door private-equityfondsen. Alleen al in België zijn de voorbije tien jaar zo’n twintig nieuwe fondsen opgericht. Daaronder zijn bekende namen zoals Fortino Capital (Duco Sickinghe), Hummingbird Ventures (Barend Van den Brande), Smartfin Capital (Jurgen Ingels), Down 2 Earth (Ivo Marechal), M80 Capital (Peter Maenhout) of het ACE Family Fund (Geert Noels).

In dat ecosysteem van kapitaal nemen familiale investeringsfondsen een unieke positie in. Manigart: ‘Een jaar of drie geleden hielden we met Vlerick School een enquête onder familiale bedrijven. We vroegen welke externe investeerders hun voorkeur hebben als ze hun kapitaal zouden openstellen. In België had 31 procent van de familiale bedrijven bij voorkeur een vermogende ondernemer of een ander familiebedrijf als aandeelhouder. Klassieke private-equityspelers waren veel minder populair.’

Ondernemers die in ondernemers investeren zitten sneller op dezelfde golflengte. ‘En omdat het investeringskapitaal 100 procent van ons is, moeten we geen verantwoording afleggen aan externe aandeelhouders. Dat garandeert maximale bewegingsvrijheid’, stelt Pascal Vanhalst op de website van Quva.