Economen zien Fed de rente sneller optrekken

De toenemende krapte op de Amerikaanse arbeidsmarkt die het jobrapport vorige vrijdag nog eens blootlegde, doet economen geloven dat de centrale bank haar beleidsrente sneller en vaker zal optrekken dit jaar. Te beginnen in maart.

Vergeet de tegenvallende 199.000 banen die de Amerikaanse economie in december creëerde. Dat cijfer uit het recente jobrapport bleef weliswaar ver onder de verwachting van 400.000 tot 450.000 nieuwe banen, maar een groeiend aantal economen focust op twee andere cijfers uit het rapport.

Zo daalde de werkloosheidsgraad in december verder, van 4,2 naar 3,9 procent. Die snelle daling wijst op een almaar krappere arbeidsmarkt. Een ander signaal daarvoor zijn de lonen, die met 0,6 procent groeiden tegenover de voorgaande maand. Op jaarbasis bedraagt de loongroei ruim 4 procent.

De verkrappende arbeidsmarkt voedt de inflatiezorgen van de Amerikaanse centrale bank (Fed). Uit haar notulen bleek al dat ze overweegt de beleidsrente sneller op te trekken als antwoord op de hardnekkige inflatieopstoot.

Dat wijst er volgens economen op dat de focus van de Fed aan het verschuiven is van aandacht voor maximale tewerkstelling en groei, wat een lage rente rechtvaardigt, naar het intomen van de inflatie.

Meerdere economen van Amerikaanse grootbanken stellen hun verwachtingen voor het rentebeleid in 2022 bij. In plaats van de drie renteverhogingen die vooralsnog gepland zijn, houden steeds meer economen rekening met vier renteverhogingen dit jaar. In maart zou de eerste plaatsvinden.

Vierde renteverhoging

Jan Hatzius, de hoofdeconoom van Goldman Sachs, wijst in een rapport op de ‘groeiende arbeidsschaarste’ die de Fed ‘gevoeliger heeft gemaakt voor inflatierisico's’. Goldman Sachs voegt daarom een vierde renteverhoging toe, in december, na een in maart, juni en september. Hatzius houdt ook rekening met een versnelde inkrimping van de Fed-balans - en dus het terugdraaien van de obligatieaankopen. Dat proces zou al in juli kunnen starten in plaats van in december.

Ook de economen van JPMorgan Chase en Bank of America tippen op een eerste renteverhoging in maart. En dat terwijl nog altijd 3,6 miljoen minder mensen een job hebben in vergelijking met de periode vóór de coronacrisis. Dat is deels een gevolg van de vele Amerikanen die met vervroegd pensioen zijn gegaan tijdens de pandemie.