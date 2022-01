Elke seconde telt in magazijn van de toekomst

Door de coronacrisis werd logistiek bij veel ondernemingen een hoofdpunt op de bestuursvergaderingen. Bedrijven die uit elke seconde meer willen halen, kunnen inspiratie opdoen bij Log!Ville in Niel.

Ondanks het recordaantal onlinebestellingen is de levering van pakjes voor onder de kerstboom ook in deze feestperiode weer zonder grote ongelukken verlopen. Als consument vinden we dat normaal, maar eigenlijk is het een wonder dat zich elke eindejaarsperiode weer herhaalt.

Logistiek was traditioneel een activiteit die vooral draaide om het verplaatsen van grote volumes: palletten vol met dezelfde producten die in vrachtwagens naar verdeelcentra en vervolgens naar winkels werden gebracht. E-commerce heeft dat model op zijn kop gezet. Distributiecentra moeten nu ook in staat zijn individuele bestellingen uit een rek te halen, te verpakken en te verzenden. En ze moeten dat ook almaar sneller en tegen lage kosten voor elkaar krijgen.

Dat huzarenstukje lukt alleen met technologie die magazijniers helpt uiterst precies en efficiënt te werken. Iedereen kent de onlinefilmpjes of -foto’s van gigantische magazijnen in China waar robotjes als mieren over en weer rijden om de juiste bestelling op te halen. Maar zo ver hoeven we niet te reizen om de toekomst van logistiek te bekijken.

Digitale tweeling

Schermvullende weergave Een drone telt de stock.

In het gloednieuwe demonstratiecentrum Log!Ville in Niel zien we hoe een drone in een mum van tijd een heel magazijn kan inventariseren, en hoe je met realtime lokalisatietechnologie alle bewegingen in een magazijn perfect kunt tracken en botsingen kunt vermijden. Bedrijven als Toyota en Siemens tonen er hun oplossingen om bestaande magazijnen te automatiseren: met behulp van een ‘digitale tweeling’ kunnen ze het hele logistieke proces simuleren en uitzoeken wat de efficiëntste manier van werken is.

Het zijn maar enkele voorbeelden van de innovaties waarmee Log!Ville zijn bezoekers hoopt te inspireren. Sinds de opening midden oktober kwamen al meer dan 1.100 professionals uit de logistieke sector er over de vloer. Ze worden eerst door een ‘digitaal belevingscentrum’ geleid, dat hen onderdompelt in de toekomst van de sector, met thema’s als artificiële intelligentie (AI), autonome voertuigen, stedelijke logistiek of het gebruik van een digitaal productpaspoort. Daarna volgt de demonstratie van concrete technologie die vandaag al commercieel beschikbaar is.

Laser

Log!Ville toont ook technologie die kan helpen de jobs van logistieke medewerkers lichter te maken.

De rode draad door die technologie is het boeken van tijdwinst. Elke gewonnen seconde in de logistiek betekent een hogere toegevoegde waarde voor de klanten die verder in de keten zitten. Die secondenwinst kan veel gedaantes aannemen: orderpickers die met behulp van een laserpointer weten uit welk bakje ze een product moeten halen, robotsystemen en liften die goederen tot bij een operator brengen, detectiesystemen om ongevallen te vermijden, intelligente software die suggesties doet voor een efficiëntere inrichting van de site.

Schermvullende weergave Een logistieke robot van het Franse bedrijf Scallog, waar de retailer Colruyt in heeft geïnvesteerd.

Een hogere productiviteit mag natuurlijk niet leiden tot een onhoudbare werkdruk in een sector waar nu al erg veel ziekteverzuim is. Log!Ville toont daarom ook technologie die kan helpen de jobs van logistieke medewerkers lichter te maken. Zogenaamde exoskeletten ondersteunen de gewrichten bij het tillen van gewichten, ook al is de huidige generatie van de pakken niet altijd even bruikbaar. ‘De meeste pakken zijn nog niet geschikt om mee te bewegen, omdat ze dan extra rotatie of overstrekking van de rug geven. Maar ze zijn wel goed voor statische bewegingen van iemand die op dezelfde plaats blijft staan, zoals orderpickers in de e-commerce’, klinkt het.

Cocreatie

‘We mikken met Log!Ville zowel op middelgrote logistieke dienstverleners - bedrijven met 50 à 200 werknemers - als op verladers en retailers’, zegt Liesbeth Geysels, de algemeen directeur van het Vlaams Innovatieplatform voor de Logistiek (VIL), dat het centrum oprichtte. ‘Maar we zijn ook interessant voor grote bedrijven die op zoek zijn naar cocreatieprojecten.’

Het idee van openheid en samenwerking is wat ons van andere logistieke innovatiecentra onderscheidt. Patrick Aertsen Directeur Log!Ville

Log!Ville toont niet alleen de oplossingen van de grote leveranciers in de sector, maar ook technologie van acht start-ups. Peripass, een bedrijfje dat hard- en software ontwikkelt voor het beheer van logistieke sites, ging in zee met het transportbedrijf Essers. Een ander pilootproject dat dankzij Log!Ville het licht zag, loopt tussen Toyota Material Handling en de Hasseltse start-up Blooloc. Beide bedrijven ontwikkelden een 3D-lokalisatiesysteem op basis van visietechnologie. Met behulp van een 3D-model van het magazijn en het tracken van heftrucks weet de software op elk moment waar elk pallet zich bevindt.

Schermvullende weergave Patrick Aertsen, directeur van Log!Ville

'Het idee van openheid en samenwerking is wat ons van andere logistieke innovatiecentra onderscheidt', zegt Log!Ville-directeur Patrick Aertsen, die eerder het Vilvoordse huis van de toekomst (Living Tomorrow) heeft geleid. ‘We gaan wereldwijd op zoek naar interessante innovaties, niet alleen in Vlaanderen. En we zijn een open centrum, in tegenstelling tot bestaande innovatiecentra van bedrijven die alleen voor eigen werknemers of voor klanten toegankelijk zijn. Daarmee zijn we uniek in Europa.’

Log!Ville speelt zo in op een groeiende behoefte bij veel Vlaamse kmo’s. Ze moeten automatiseren en digitaliseren om concurrentieel te blijven, maar weten vaak nog niet goed welke richting ze uit moeten. ‘We merken dat veel bedrijven nog in de ontdekkingsfase zitten. We planten hier een zaadje en wachten dan af tot ze weer terugkomen met een concreet project.’