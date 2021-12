Elon Musk heeft tiende van Tesla-aandelen verkocht

Tesla-CEO Elon Musk is 'uitverkocht'. Hij heeft zo'n 10 procent van zijn aandelen van de hand gedaan. Genoeg om zijn belastingen te betalen.

Tesla-topman Elon Musk heeft opnieuw een deel van zijn aandelen in de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's verkocht, blijkt uit officiële documenten. De multimiljardair verkocht 583.611 aandelen voor 528 miljoen dollar, omgerekend zo'n 470 miljoen euro.

De excentrieke ondernemer veroorzaakte in november opschudding met een Twitter-poll. Hij vroeg zijn volgers of hij 10 procent van zijn aandelen moest verkopen. Hij maakte de poll aan nadat de Democraten in de Verenigde Staten een voorstel hadden gelanceerd om aandelen van miljardairs zwaarder te belasten.

In een interview met de satirische nieuwssite Babylon Bee meldde Musk donderdag dat hij genoeg aandelen heeft verkocht. Een dag eerder liet hij nochtans verstaan dat hij nog niet klaar was. Na het onverwachte nieuws maakte de beurskoers van Tesla in New York meteen een sprong van 7 procent.

Nog meer verkopen?

Musk heeft sinds zijn Twitter-enquête 13,5 miljoen aandelen Tesla verkocht voor 14,1 miljard dollar. Een deel van dat geld gaat naar de belastingen. Om de drempel van 10 procent te bereiken moet Musk in totaal ongeveer 17 miljoen aandelen verkopen. Als zijn uitoefenbare opties in zijn aandelenbelang in Tesla worden meegerekend, zou hij nog meer aandelen moeten verkopen.

Een van de grootste betalingen ooit

Afgelopen zomer bracht het onderzoeksplatform ProPublica aan het licht dat Musk door legale belastingontwijking in 2018 geen inkomstenbelasting had betaald.

Met een vermogen van 245 miljard dollar is hij de rijkste persoon ter wereld, volgens de Bloomberg Billionaires Index.