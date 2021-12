Françoise Chombar investeert fors in Belgisch stressbandje

Meer dan 100.000 Belgen kunnen niet werken door een burn-out of een depressie. Het Belgische bedrijf Biorics heeft een tool klaar om mentale druk te meten, zodat mensen hun leven op tijd kunnen bijsturen. Melexis-voorzitter Françoise Chombar investeert mee.

Met zijn algoritme meet Biorics in realtime in welke mate iemand mentale energie verbruikt of oplaadt. Een polshorloge, Fitbit, verzamelt de data. 'We bekijken fysiologische signalen die mentale verschijnselen verraden', zegt CEO Hans Wilmots. 'Alles wat in je lichaam gebeurt, kost energie. Ook mentale inspanningen. Wij onderscheiden die van energie die je gebruikt om bijvoorbeeld te wandelen’, preciseert Daniel Berckmans, de wetenschapper achter het bedrijf die carrière maakte aan de KU Leuven.

In de app Mindstretch kan de gebruiker de mentale component in de energiebalans op elk moment raadplegen. Per dag, week en maand krijgt hij een overzicht. ‘Wie te veel oranje of rode dagen - waarop je meer verbruikt dan oplaadt - ziet, komt in de gevarenzone', zegt Wilmots. 'Mentale druk is op zich geen probleem. Het wordt pas een probleem als je niet genoeg recupereert.'

Mentale druk maken we meetbaar. We bekijken fysiologische signalen die mentale verschijnselen verraden. Hans Wilmots CEO Biorics

‘Wie zich niet goed voelt, beseft dat vaak niet. Je kan lang in het rood gaan, maar dan gaat plotseling het licht uit. Als je onze tool goed gebruikt, kan je dat voorkomen en problemen tijdig detecteren. Het einddoel is dat gebruikers hun leven wat bijsturen en op tijd om hulp vragen in plaats van te wachten tot het te laat is’, klinkt het.

Biorics gaat nu volop de markt op om zijn tool in de bedrijfswereld te lanceren. Tegen begin volgend jaar wil het bij een 20-tal bedrijven projecten opzetten en daarbij 1.000 werknemers betrekken. De chipspecialist Melexis heeft al toegezegd, net als het dienstenchequebedrijf Trixxo, de steenbakkerij Nelissen, het consultingbedrijf BDO en de dienst voor preventie en bescherming op het werk Mensura.

Het Duitse racingteam Getspeed gebruikt Biorics' technologie al om zijn rallyrijders tijdens de wedstrijd te coachen en in de juiste focuszone te houden. Ook CSR, dat in Nederland een netwerk van 170 coaches heeft om stressproblematiek aan te pakken, is ermee aan de slag gegaan. Het begeleidt twee werknemers in een Nederlandse zorginstelling die tegen een muur dreigden te lopen.

Automatische adviezen

Het Belgische transportbedrijf Trafuco heeft een proefproject achter de rug waarbij zo'n 25 chauffeurs deelnamen. ‘We willen het nu op grotere schaal invoeren bij 150 chauffeurs, op vrijwillige basis’, zegt Nick Paelinck, hr-manager van Trafuco. ‘Veel van onze chauffeurs zitten constant in de oranje zone. We gaan in dit traject begeleiding geven om meer in de groene zone te blijven. Belangrijk is dat wij als werkgever geen data over individuen krijgen en we hoeven ook niet de oorzaak van problemen van een chauffeur te kennen, of die nu thuis- of werkgerelateerd zijn. Wij bieden alleen de technologie aan en faciliteren.’

We zien dat chauffeurs met lagere stressniveaus rustiger remmen , minder brandstof verbruiken en minder ongevallen hebben. Nick Paelinck Hr-manager van transportbedrijf Trafuco

De begeleiding van de chauffeurs gebeurt via automatische adviezen in de app, via een coach of de bedrijfsarts. Hoeveel de invoering van zo’n traject precies kost, wil Paelinck niet kwijt. ‘Maar als je ermee kan vermijden dat werknemers drie maanden buiten strijd zijn of de sector verlaten, win je enorm veel geld. Het is al een knelpuntberoep en vervangers vinden is niet evident. Bovendien zien we dat chauffeurs met lagere stressniveaus rustiger remmen, minder brandstof verbruiken en minder ongevallen hebben.’

Hoewel bedrijven geen individuele data te zien krijgen, kunnen geaggregeerde data ook nuttig zijn. Als de meter in een team altijd in het rood staat, bijvoorbeeld. ‘Is dat dan tijdelijk door een deadline die moet worden gehaald? Of zijn er onderliggende strubbelingen die niet worden uitgesproken? Het is een tool om in gesprek te gaan met het personeel’, zegt Françoise Chombar, die bij de recente kapitaalverhoging van 2,1 miljoen euro het merendeel van de centen op tafel legde.

Ik weet wel dat een goede nachtrust voor iedereen belangrijk is. Maar nu ik het effect ervan in de app zie, handel ik ernaar. Françoise Chombar Voorzitter van Melexis

Chombar was eerst sceptisch, maar dat veranderde door de app zelf te gebruiken. 'Al ruim een jaar gebruik ik hem. Ik zie dat je stressgevoeligheid zelf in de hand hebt en heb mijn gedrag zelfs aangepast.' Of de recente melding om af te treden als CEO van Melexis was ingegeven door inzichten in de app? 'Nee, nee, nee. Niets mee te maken. Dat was al lang gepland', zegt ze. 'Ik geef een voorbeeld... Ik ben nog altijd een stevige koffiedrinker, maar ’s avonds niet meer. Ik weet wel dat een goede nachtrust voor iedereen belangrijk is. Maar nu ik het effect ervan in de app zie, handel ik ernaar.’

Ook Biorics-CEO Wilmots heeft zichzelf wat bijgestuurd met de app. ‘Lol maken is fantastisch, maar mensen beseffen niet dat plezier ook mentale energie vergt. Ik ben zelf een sociaal beest, maar ik heb geleerd dat ik beter ook eens op de rem ga staan en extra rustmomenten inbouw.’

Dat zegt ook Carolien Hamming van de stressconsultant CSR. ‘Mensen denken dat je naast je drukke werk ook nog eens alle avonden en weekends moet volproppen met leuke dingen. Overvolle agenda’s zijn het recept om overspannen te geraken. Dat zie je in de app.’

Kritiek

De technologie van Biorics botst ook op kritiek, omdat ze niet honderd procent waterdicht is. Het algoritme houdt nog geen rekening met de lichaamsreactie op temperatuurschommelingen. En het bedrijf gooit positieve en negatieve emoties - opwinding tijdens een voetbalwedstrijd of een avondje uit, en stress door een conflict met een collega - in dezelfde energiebalans. ‘Het vergt allebei energie. Maar om de data goed te interpreteren is inderdaad een goede labeling nodig. Daar werken we aan.’