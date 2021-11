Hoe pak je de verplichte telewerkperiode slim aan?

Iedereen die kan werkt de komende drie weken minstens vier dagen van thuis uit. Hoe kun je ondanks die intense telewerkperiode het jaar toch goed afsluiten?

1. Organiseer een terugkomdag met de medewerkers

Het probleem met vier dagen verplicht telewerken is dat het volledig ingaat tegen de filosofie van thuiswerken. 'Telewerk draait om autonomie en vertrouwen', zegt Bernd Carette van de hr-dienstverlener Liantis. Er bestaat geen 'one size fits all'-oplossing voor telewerken. 'Sommige mensen houden ervan, anderen gaan net graag naar het werk.' Die autonomie valt nu grotendeels weg.

Nu telewerk manu militari wordt opgelegd, hoop ik dat werkgevers wat pragmatisch te werk gaan. Frank Vander Sijpe Securex

'Nu telewerk manu militari wordt opgelegd, hoop ik dat werkgevers wat pragmatisch te werk gaan', zegt Frank Vander Sijpe van de hr-dienstverlener Securex. Lees: van bovenaf een verplichte terugkomdag opleggen zonder inspraak van de medewerkers is de slechtste beslissing die je als organisatie kan nemen.

'Of je nu een kmo bent met zeven werknemers of een organisatie van vijftig mensen of meer: geef mensen de vrijheid om te bepalen hoe ze die richtlijnen van de overheid kunnen invullen', zegt Carette. Het is belangrijk naar de inhoud van de job te kijken. Voor een boekhouder is telewerk gemakkelijker te organiseren dan voor een frontoffice medewerker. 'Maak teamoverleg mogelijk over hoe men zijn werk het beste kan organiseren.'

2. Vraag door na 'hoe gaat het?'

Uit de voorbije lockdownperiodes is gebleken dat mensen die thuiswerken dikwijls meer uren presteren dan in normale omstandigheden. Dat kan organisaties als muziek in de oren klinken. 'Maar erg gezond is het niet', zegt Vander Sijpe. 'De werkomstandigheden thuis zijn voor heel veel mensen nog altijd niet ideaal, denk bijvoorbeeld aan kinderen die vroeg thuis zijn van school.'

Leidinggevenden durven al eens mensen uit het oog te verliezen, misschien net omdat ze hun job erg goed doen. Bernd Carette Liantis

Het is volgens Vander Sijpe belangrijk dat leidinggevenden daar oog en begrip voor hebben. 'Waak erover dat mensen voldoende bewegen, dat ze buiten komen, dat ze een mentale prikklok installeren, anders vergroot je de kans op burn-outs.'

Ondanks de vele technologische mogelijkheden om contact te houden met elkaar dreigen die contacten in langere periodes van afgezonderd werken erg functioneel te worden. 'Leidinggevenden durven al eens mensen uit het oog te verliezen, misschien net omdat ze hun job erg goed doen', zegt Carette. Slimme leidinggevenden en medewerkers doen met iedereen eens een vrijblijvende babbel. Vraag geregeld hoe het gaat. ‘Probeer ook de informele kanalen levend te houden’, zegt Carette.

Wij organiseren geregeld bijeenkomsten waar iedereen zijn problemen kan delen. Dat kunnen zowel privé- als professionele problemen zijn. Mario Santy Consultancybedrijf BDO

Opdat die vraag geen verplicht nummertje zou worden, hebben ze daar bij het consultancybedrijf BDO een truc voor. 'Wij organiseren geregeld bijeenkomsten waar iedereen zijn problemen kan delen. Dat kunnen zowel privé- als professionele problemen zijn', zegt Mario Santy, bij BDO expert in hybrid way of working. 'Dat moment garandeert dat iedereen naar elkaar luistert. Het houdt iedereen scherp.'

Het kan ook op andere manieren. Vander Sijpe had vroeger een leidinggevende die geregeld vroeg hoe hij zich voelde op een schaal van 0 tot 10. 'Bij een 6 wist hij dat er iets aan de hand was. Het is een goeie manier om het gesprek te openen.'

3. Leg connecties buiten je team

Na de lockdowns in 2020 en 2021 is er veel te doen geweest over de groepsgeest en de sfeer in bedrijven. 'Veel organisaties moesten vaststellen dat groepsgevoel en collegialiteit faciliteren niet gemakkelijk is in pure digitale vorm', zegt Mario Santy.

Veel mensen dreigen zich vast te rijden in een tunnel als ze lang thuiswerken. Voorkom dat ze in die cocoon kruipen. Mario Santy Consultancybedrijf BDO

Maar een team in een bedrijf werkt nooit op een eiland. 'Het is ook van belang de blik naar buiten te richten', zegt Santy. Hij geeft teams de raad om in kaart te brengen met wie de teamleden formele en informele contacten hebben op momenten dat ze wel fysiek op de werkvloer zijn. 'Het is onmogelijk die contacten samen te ballen op een dag in de week, probeer dus ook van thuis uit die relaties zo goed mogelijk te onderhouden', zegt Santy. Het mag dom klinken, maar samen een koffie drinken via de webcam is geen slecht idee.

Santy probeert de bedrijven waarmee hij samenwerkt ook verder te doen kijken. 'Veel mensen dreigen zich vast te rijden in een tunnel als ze lang thuiswerken. Voorkom dat ze in een cocoon kruipen.' Santy raadt mensen aan zich in te schrijven voor webinars en actief te zijn op fora, en op die kanalen ook hun stem te laten horen. Ook via de digitale weg kunnen interessante relaties ontstaan. 'We hebben in 2020 en 2021 veel kunnen en mogen experimenteren met zowel thuiswerken als naar de werkvloer terugkomen. Gebruik die ervaringen om je ecosysteem weer in evenwicht te brengen en zowel je commerciële, operationele als kennisrelaties te versterken.'

4. Neem tijd voor de evaluatie van 2021

Nog zes weken en 2021 zit erop. In veel bedrijven is de eindejaarsrush al op volle snelheid. Targets moeten worden gehaald, projecten moeten worden afgewerkt en heeft al iemand aan die eindejaarswensen gedacht? Experts vrezen dat door de verplichte telewerkperiode de evaluatie van 2021 bij veel organisaties tussen de plooien zal vallen. 'Iedereen vliegt in alle operationele taken, waardoor het overzicht uit het oog verloren wordt', zegt Santy.

Experts vrezen dat door de verplichte telewerkperiode de evaluatie van 2021 bij veel organisaties tussen de plooien zal vallen.