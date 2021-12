'In een spel zie je snel de ware aard van een teamlid'

Deelnemers spelen de Strides-game in The Beacon in Antwerpen.

Kan een game helpen om dynamiek in een team te doorgronden? De start-up Strides ontwikkelde een digitaal bordspel dat teams moet helpen beter te presteren.

Bij het adviesbureau Bain & Company werken mensen vooral samen op projectbasis. Voor een onderzoek van de boeken bij een overname werkt een team een drietal weken samen, voor de begeleiding van een transformatieproces kan dat maanden zijn. Hoe beter zo'n team zichzelf kent en op elkaar is ingespeeld, hoe beter het presteert. Dat geldt evengoed voor consultants als voor voetballers.

De essentie Er bestaan al diverse manieren om persoonlijkheden te testen op de werkvloer. De start-up Strides probeert via een game inzicht te geven in de groepsdynamiek.

Strides biedt inzichten in de productiviteit, de nieuwsgierigheid en de beslissingsvorming van kleine teams.

De technologie wordt al gebruikt door bedrijven als Bain & Company en AG Insurance.

'Wij moeten zulke teams meestal op korte termijn samenstellen', zegt Christophe De Vusser, partner bij Bain & Company. 'En het is niet omdat je de individuen kent, dat je weet wat de dynamiek of de efficiëntie in die groep individuen zal zijn.' Sinds kort doet het adviesbureau een beroep op de expertise van Strides. Die start-up ontwikkelde een game die moet helpen inzicht te krijgen in die dynamiek.

Teambuilding

Het idee voor Strides komt initieel uit de koker van Mark Van Achter, financieel econoom, gastprofessor aan de KU Leuven en oprichter van het spellencafé The Playground. Spellen om je team op het werk beter te leren kennen bestaan al in diverse vormen, maar schieten volgens Van Achter tekort.

Iedereen kent business games, waarin je in een bepaalde rol kruipt en die zo goed mogelijk moet invullen. 'Die zijn meestal zeer eendimensionaal', zegt Van Achter. Daarnaast heeft iedereen in zijn of haar loopbaan al eens een teambuilding meegedaan. 'Daar kan je als team an sich veel uit leren', zegt Van Achter. 'Maar veelal blijft het bij de fun. Er is meestal weinig kadering en nog minder coaching. Als er al coaching is, kan die gebaseerd zijn op vooroordelen.'

Joystick

Van Achter werkt sinds 2017 samen met vier medeoprichters aan een coöperatieve spelervaring die de elementen plezier en inzicht combineert. Teams komen fysiek samen rond een digitale tafel, waar ze uitgedaagd worden om als groep bepaalde doelen te behalen. 'Het was belangrijk dat iedereen meteen weg is met het spel', zegt Van Achter. De ontwikkelaars opteerden voor een joystick, zoals we die van de Atari kennen, en één bedieningsknop per persoon.

Op basis van duizenden beslissingen die een team neemt in het spel, maakt het Strides-algoritme een inschatting van de productiviteit, de nieuwsgierigheid en de beslissingsvorming in een team. Op termijn worden daar ook leiderschapskwaliteiten en communicatie aan toegevoegd. 'In een spel zie je snel de ware aard van een teamlid', zegt Van Achter.

Na een uur spelen krijgen de deelnemers een debriefing waarin ze te horen krijgen hoe ze gepresteerd hebben. Het spel registreert elke beweging, de analyse baseert zich op tienduizenden datapunten. 'Iets wat je als coach tijdens een sessie niet kan', zegt Van Achter.

Onder de motorkap van Strides zit wetenschappelijk onderzoek naar systeemtheorie en de 'quality of interaction'. 'Terwijl bedrijven vroeger veel belang hechtten aan intelligentie en later aan emotionele intelligentie, wordt vandaag meer aandacht besteed aan groepsdynamiek', zegt Van Achter.

Wat is Strides? Strides is een professioneel spel dat ontwikkeld werd door Mark Van Achter, Natalie Van der Voort, Wim Vansteenkiste, Arnoud Schoofs en Koen Huyghe.

Teams tot twaalf spelers moeten in een game de planeet van de ondergang redden. Er moeten ook edelstenen verzameld worden.

Op basis van hoe de spelers het spel benaderen, beoordeelt de software de prestaties van het team. Is het team nieuwsgierig, efficiënt of neemt het veel risico's?

Het spel kan inzicht geven in de dynamiek van een team.

Persoonlijkheidstest

Heel wat bedrijven vallen nu al terug op individuele persoonlijkheidstesten om beter te kunnen inschatten hoe medewerkers functioneren op de werkvloer. 'Aanvullend op die persoonlijkheidstesten, over het functioneren van die profielen binnen een concreet team. Meer zelfs, in een aansluitende workshop laten we de teams meteen in reflectie gaan om de inzichten ook op de werkvloer toe te kunnen gaan passen', zegt Van Achter.

Het is ook op die manier dat Bain & Company het spel structureel uitrolt in zijn organisatie. 'Aan de vooravond van elke opdracht waar we een nieuw team voor samenstellen, laten we hen Strides spelen', zegt De Vusser. 'Op die manier krijgen we inzichten in sterktes en zwaktes van een groep mensen.' Het ene team blijkt al efficiënter, terwijl een ander net veel oog heeft voor detail. 'We gebruiken het niet als assessment, maar om onze teams wat meer zelfbewust te maken.'

Ook bij de verzekeringsmaatschappij AG Insurance raakte men overtuigd van de meerwaarde van Strides. 'Het spel past perfect binnen de strategie van AG Campus, ons intern opleidingscentrum dat we begin volgend jaar uitrollen', zegt Lynn Lambrechts, HR Learning & Development Manager bij AG Insurance. 'Strides kan dienen als ideale conversation starter om te bekijken hoe het gesteld is met de besluitvorming of de zin voor risico binnen onze teams.'

Kracht in data

Dat organisaties meteen inzicht krijgen op teamniveau is slechts level één in de uitrol van Strides. 'De unieke kracht zit 'm in de data die we verzamelen', zegt Van Achter. Hoe meer teams het spel spelen, hoe meer data, hoe meer ze resultaten tegen specifieke groepsprofielen kunnen afzetten. 'Je zou je de vraag kunnen stellen of een team boekhouders geen andere resultaten moet behalen dan een groep verkopers', zegt Van Achter.

We staan al heel ver', zegt Van Achter, 'en ook de validatie van die inzichten zal binnen enkele maanden op punt staan.' Vervolgens wil Strides verder uitbreiden naar verschillende locaties in Vlaanderen en Nederland. 'We merken dat de nood aan verbinding tussen werknemers momenteel enorm groot is’, zegt Van Achter.