Kinepolis-topper wordt CEO Standaard Boekhandel

Carl Lenaerts, Belux-topman bij Kinepolis, wordt in maart de nieuwe CEO van Standaard Boekhandel. Ondanks corona verwacht Vlaanderens grootste boekenverkoper dit jaar opnieuw winst en een hogere omzet te boeken.

De 51-jarige Carl Lenaerts wordt in maart de nieuwe CEO van Standaard Boekhandel, de grootste boekenverkoper van Vlaanderen. Dat meldt de website De Rijkste Belgen en het nieuws wordt ons bevestigd door voorzitter Frans Schotte. Die kwam in april opnieuw aan het roer van de winkelketen, toen zijn zoon Geert onverwachts opstapte.

Schermvullende weergave Carl Lenaerts.

Lenaerts heeft geen ervaring in de boekenbranche, maar is wel al elf jaar actief bij de bioscoopgroep Kinepolis en leidt er de Belux-activiteiten. Voordien werkte hij jarenlang in de banksector bij het toenmalige Dexia. In 2014 ging hij even aan de slag bij de voetbalclub Club Brugge als hoofd business development, maar die zijstap duurde maar 15 maanden.

'De persoonlijke stijl van Carl, zijn financiële ervaring en zijn klantgerichte aanpak gaven de doorslag voor onze keuze', zegt Schotte.

Minder interesse

Lenaerts zal zich in eerste instantie toeleggen op de winkels van Standaard Boekhandel, terwijl Schotte de komende drie jaar aanblijft als voorzitter om de vooral in Brussel en Wallonië gevestigde Club-winkels weer op niveau te krijgen. De boekenverkoper, die sinds 2005 volledig in handen is van de Zuidnederlandse uitgeverij (ZNU) van de Antwerpse familie Schaltin, worstelt al een tijdje met hevige concurrentie van e-commercespelers als bol.com en Amazon. Bovendien vermindert de interesse in boeken nu mensen meer tijd besteden op sociale media en streamingplatforms.

In 2019 sloot Standaard Boekhandel voor het eerst in dertig jaar af met een nettoverlies van 6.000 euro op 205 miljoen euro omzet. Vorig jaar diepte dat verlies verder uit tot 1,2 miljoen euro op een omzet van 198 miljoen euro.