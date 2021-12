Kraft betaalt Amerikanen 20 dollar om geen kaastaart te maken

Hoe buig je een probleem om in een opportuniteit? Kraft Heinz maakt van tekort aan cream cheese een marketingstunt. Amerikanen die geen roomkaas vinden, kunnen 20 dollar krijgen om een ander dessert te kopen.

Voor het eerst in 71 jaar sputtert de bevoorrading van de bekende cream cheese van Piladelphia, een merk van Kraft Heinz. Het bedrijf liet aan grote Amerikaanse klanten weten dat het tekort weleens drie maanden kan duren.

Vervelend, zeker omdat Amerikanen het tijdens de eindejaarsperiode maar al te graag een spietje kaastaart naar binnen spelen. Kraft Heinz bedacht een marketingactie. Het merk biedt klanten 20 dollar aan om een alternatief dessert voor kaastaart te kopen via de website spreadthefeeling.com.

De oorzaak voor het tekort ligt bij Schreiber Foods, een grote producent van zuivelproducten, waaronder roomkaas. Die moest in oktober de deuren enkele dagen sluiten na een cyberaanval. Die paar dagen zorgden voor een schokgolf in de bevoorradingsketen.

De oorzaak voor het tekort ligt bij een grote producent van zuivelproducten, die in oktober enkele dagen de deuren moest sluiten na een cyberaanval.

'Zuivelfabrieken leggen voor dergelijke verse producten niet veel voorraden aan. We kunnen daar dus niet uit putten om de sluiting van een fabriek die een paar dagen plat ligt te verhelpen', zegt Mark Stephenson, de directeur van Dairy Policy Analysis aan de Universiteit van Wisconsin, bij USA Today.

Daarnaast had Schreiber Foods het sowieso al lastig door de coronapandemie. 'Hoewel die vraag constant is geweest, zijn het echt de wereldgebeurtenissen zoals de coronapandemie en het tekort aan werkkrachten de grootste oorzaak van de problemen', liet het bedrijf weten in een verklaring.