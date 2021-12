L&H-bestuurders veroordeeld tot 655 miljoen aan schadevergoedingen

Het hof van beroep in Gent heeft in de fraudezaak rond Lernout & Hauspie (L&H) zes voormalige bestuurders, onder wie Jo Lernout en Pol Hauspie, veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 655 miljoen euro.

Liefst 9.000 gedupeerden stelden zich burgerlijke partij in het strafproces rond de specialist in spraaktechnologie, dat al sinds 2007 loopt. Het arrest telt meer dan tienduizend pagina's, die vrijdagochtend niet allemaal voorgelezen werden. Het hof overliep alleen de passage over KPMG, omdat alleen zijn advocaten kwamen opdagen. De bedrijfsrevisor krijgt 1 euro morele schadevergoeding.

Alle andere partijen zullen via mail duidelijkheid krijgen over hun schadevergoeding. Een vijfduizendtal vangt bot. Welgeteld 4.336 burgerlijke partijen krijgen wel een schadevergoeding.

Celstraf

Het spraaktechnologiebedrijf ging in 2001 failliet na een fraudeschandaal, nadat in de zomer van 2000 onregelmatigheden in de boekhouding aan het licht waren gekomen. Het hof van beroep in Gent legde op 20 september 2010 de straffen op in de fraudezaak en veroordeelde de oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie tot elk vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel.