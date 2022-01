Minder afgebakken brood in uw supermarkt als omikron hard toeslaat

Heel wat bedrijven hopen dat de versoepelde quarantaineregels en een dosis geluk hen door de vijfde golf loodsen. Hier en daar werd het 'business continuity plan' al uit de schuif gehaald om te anticiperen op personeelstekorten.

Als er in de loop van januari effectief 125.000 nieuwe besmettingen per dag bijkomen, zoals bepaalde modellen voorspellen, zitten we makkelijk aan meer dan een half miljoen mensen die in één week moeten uitzieken. De vraag is of de bedrijven voorbereid zijn om die massale afwezigheid op te vangen. Een rondvraag in verschillende sectoren geeft geen eenduidig antwoord.

Stel dat het worst-case scenario werkelijkheid wordt, kunnen wij met een klein, flexibel team onze basistaken verzorgen om de leveringszekerheid te waarborgen: lekken dichten en waterstalen afnemen voor de bewaking van de drinkwaterkwaliteit Dirk Verbeelen Departementsmanager Farys-TMVW

Bij de hoogspanningsnetbeheerder Elia kregen medewerkers de voorbije week een reminder om het zogenaamde 'business continuity plan' dat bij de eerste coronagolf werd opgesteld af te stoffen en te bekijken. Daarin staat een overzicht welke werven absoluut niet in het gedrang mogen komen mocht de omikronvariant ertoe leiden dat veel medewerkers ziek thuis zitten.

Gelijkaardige geluiden zijn te horen bij het waterbedrijf Farys-TMVW en het energiebedrijf Engie. 'Stel dat het worst-case scenario werkelijkheid wordt, kunnen wij met een klein, flexibel team onze basistaken verzorgen om de leveringszekerheid te waarborgen: lekken dichten en waterstalen afnemen voor de bewaking van de drinkwaterkwaliteit', zegt Dirk Verbeelen van Farys. Bij Engie kan geschoven worden met uren van ploegen of kan men uit een reservelijst van experten putten om aan de energievraag te blijven voldoen.

Hoge vaccinatiegraad

Bij bedrijven zoals de vloergigant Unilin, de weefmachineproducent Picanol of de farmareus Pfizer verwijst men naar de geldende regels op de werkvloer, de versoepelde quarantaineregels en een hoge vaccinatiegraad die moeten volstaan om de omikrongolf te doorstaan.

'Elke golf brengt nieuwe uitdagingen met zich mee', zegt Isabelle Colbrandt van de supermarktketen Lidl. Daar hoopt men dat een combinatie van vliegende ploegen en interimarbeid net als in de vorige golven de mogelijke personeelstekorten kan opvangen. 'Eigenlijk is dat niet anders dan wat we al twee jaar doen', zegt Colbrandt. Als de uitval van personeel niet meer op te vangen is, kan Lidl terugvallen op een prioriteitenlijst. 'We zullen bijvoorbeeld geen broodjes meer afbakken in de winkel om tijd te winnen. De absolute prioriteit is onze winkels openhouden.'