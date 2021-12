Bedrijven tanken fors bij in 2021: 12.000.000.000.000 dollar

Bedrijven hebben dit jaar wereldwijd 12.000 miljard dollar - het equivalent van vier keer de beurswaarde van Apple - opgehaald.

Daarmee zet de financiële wereld in 2021 een record neer, becijferde de Britse zakenkrant Financial Times. Het bedrag ligt 17 procent hoger dan het vorige record in 2020, gedreven door het lagerentebeleid van centrale banken en de economische heropleving.

‘Het is een blockbusterjaar geweest’, citeert de krant Chris Blum, een bankier van BNP Paribas. ‘Elk jaar denk je dat de markt wel eens zal terugvallen, maar ook volgend jaar blijft die robuust, denken we.’

Het overgrote deel, meer dan 10 biljoen dollar, komt op het conto van obligatie-uitgiftes en nieuwe leningen. Banken kenden bijvoorbeeld 41 miljard dollar leningen toe om een grote mediafusie te beklinken. De telecomreus AT&T bracht zijn mediabelangen in CNN, HBO en Warner Bros onder in een apart bedrijf samen met Discovery (Animal Planet, Food Network en TLC), om beter te kunnen opboksen tegen streamingreuzen als Netflix en Disney+.

Rivian

Via de uitgifte van nieuwe aandelen haalden bedrijven 1,4 biljoen dollar op. Een opmerkelijke transactie was de beursgang van Rivian, de producent van elektrische auto’s. Die move leverde 13 miljard dollar vers kapitaal op, goed voor de grootste beursgang van het jaar wereldwijd en de grootste sinds die van Facebook in 2012.

Blanco cheques

2021 was zonder twijfel ook het jaar van de spac. Dat vierletterwoord staat voor Special Purpose Acquisition Vehicle, een beursschelp die bij beleggers geld ophaalt om een overname te financieren. Een blancochequebedrijf dus.

Ook in ons land zijn spacs geland. Proximus brengt zijn Amerikaanse dochter TeleSign, een specialist in de snelgroeiende markt voor digitale identiteitsdiensten, naar de beurs van New York via een spac tegen een waardering van 1,3 miljard dollar.