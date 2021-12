Nike stort zich met overname op virtuele sneakers

Het Amerikaanse sportmerk Nike neemt een bedrijf over dat virtuele sneakers maakt voor de metaverse. Die 'toekomstige versie van het internet' is er nog niet, maar bedrijven zoeken gretig naar manieren om straks koploper te zijn.

'RTFKT is nu een onderdeel van Nike.' In blokletters tweette Benito Pagotto, een van de oprichters van het metaversebedrijf, over de overname door het Amerikaanse sportmerk. 'Sinds het begin keken we op naar Nike. Ik kan niet wachten tot 2022.'

RTFKT bestaat nog maar sinds 2020 en is gespecialiseerd in het maken van producten, waaronder sportschoenen, alleen niet het type dat je fysiek kan dragen. De sneakers van RTFKT zijn voor de virtuele wereld, de metaverse. De digitale start-up is sinds de oprichting explosief gegroeid. De maandomzet in mei 2021 bedroeg 4,5 miljoen dollar, een veelvoud van de jaaromzet van 600.000 dollar in het startjaar 2020.

Of die virtuele sneakers nu een succesverhaal worden of niet, Nike profileert zich als jong en hip. Tom Simonts Senior econoom KBC

Hoeveel Nike voor het bedrijf betaald heeft, is niet bekendgemaakt. 'Maar wees verzekerd: er gaat veel geld om in de sector', zegt Sven Van De Perre, creatief directeur bij Tropos AR, een Vlaams bedrijf gespecialiseerd in augmented reality. 'Ik krijg geregeld een overnameaanbod, terwijl we nog niets hebben uitgebracht. Iedereen probeert nu al het talent in huis te halen, om straks de boot niet te missen. Maar je loopt ook het risico een kat in een zak te kopen.'

'Of die virtuele sneakers nu een succesverhaal worden of niet, Nike profileert zich als jong en hip. Het is op zijn minst goede marketing', zegt Tom Simonts, senior econoom van KBC.

Nike is niet het eerste merk dat op de metaversekar springt. Het luxemerk Gucci verkocht eerder dit jaar virtuele sneakers en ontwikkelde AR-software waarmee klanten virtueel schoenen en horloges kunnen passen. Nike-concurrent Adidas kwam met een NFT, een digitaal eigendom dat niemand anders kan bezitten. Dat kan een digitaal kunstwerk zijn, de rechten op gewonnen sportwedstrijden of een stuk land in de virtuele wereld. Het modehuis Balenciaga zette onlangs een speciale bedrijfstak op voor de metaverse.

Trein missen

Bedrijven zijn duidelijk happig om te investeren in de toekomst van het internet. Zelfs als het verdienmodel voor merken nog niet helemaal duidelijk is. Want hoe groot is de vraag naar digitale sneakers? 'We weten nog niet precies hoe de metaverse eruit zal zien, maar iedereen beseft dat het heel groot kan worden. Niemand wil de trein missen', zegt Simonts. 'Dat Mark Zuckerberg zich expliciet achter de metaverse schaart, geeft het een boost. Bedrijven willen het risico niet nemen nu te talmen en straks achter te lopen. Van Facebook dachten mensen ook dat het iets was voor jongeren met te veel tijd. Je weet hoe dat is gelopen.'

De jeugd wil online ook coole spullen, als virtueel verlengstuk van hun identiteit. Sven Van De Perre Creatief directeur Tropos AR