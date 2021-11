PostNL verwacht weinig vertraging in levering pakjes

Het pakjesbedrijf verwacht dat enkel de pakjes die vastzitten in het verzegelde depot in Wommelgem vertraging oplopen. Minister van Post Petra De Sutter (Groen) plant intussen een wetsontwerp om de uitwassen in de sector aan banden te leggen.

Het pakjesbedrijf PostNL verwacht niet dat de verzegeling van een van zijn negen depots in ons land de levering van zijn pakjes zal vertragen. De Mechelse arbeidsauditeur Gianni Reale besloot het depot in Wommelgem maandag te verzegelen, nadat de inspectiediensten er verschillende inbreuken hadden vastgesteld. Het ging onder meer om zwartwerk en inbreuken op de wet over de deeltijdse arbeid. Ook in het depot van PostNL in Mechelen werden bij een gelijktijdige inval inbreuken vastgesteld.

'De pakjes die vastzitten in Wommelgem (een paar duizend, red.) worden natuurlijk met vertraging bezorgd', zegt PostNL-woordvoerster Lies Florentie. 'We bekijken hoe we de getroffen klanten tegemoet kunnen komen. Voor de andere pakjes verwachten we geen vertragingen. We zitten nu samen met het Mechelse arbeidsauditoraat om te bekijken hoe we er in Wommelgem uit kunnen geraken. Het is geen evidente situatie, al kunnen onze medewerkers en bezorgers voorlopig aan de slag in de andere depots.'

Het is voor het eerst dat een depot van PostNL effectief verzegeld is, maar lang niet de eerste keer dat PostNL tegen de lamp loopt. Voor de bezorging van zijn pakjes in ons land werkt het bedrijf niet met eigen werknemers, maar met onderaannemers, die eigen chauffeurs in dienst hebben. Uit eerdere controles bleek al meermaals dat die vaak niet in orde zijn met de Belgische arbeidswetgeving. Volgens de vakbonden komt dat doordat PostNL zijn onderaannemers zo hard uitperst dat ze geen andere keuze hebben dan te frauderen. Andere koeriersbedrijven zijn in hetzelfde bedje ziek.

Om dat systeem aan banden te leggen spande Reale eerder dit jaar al een rechtszaak tegen PostNL en sectorgenoot GLS aan, waar de vakbonden en concurrent Bpost zich burgerlijke partij in stelden. De zaak wordt volgend jaar in september behandeld en kan ook daarna door eventuele beroepsprocedures nog lang aanslepen. De verzegeling van maandag moet er op kortere termijn toe leiden dat de sociale fraude stopt, zegt Reale.

'We controleren PostNL, GLS en DPD al jaren en we stellen altijd hetzelfde vast', zegt Reale. 'Met deze actie willen we de misdrijven stoppen en de belangen van derde partijen beschermen. Onder meer de sociale zekerheid loopt door de fraude inkomsten mis.'

De arbeidsauditeur hoopt vrijdag een beslissing te kunnen nemen over het lot van het depot in Wommelgem. 'Daarvoor heb ik wel alle documenten nodig en die heb ik nu nog niet. Het gaat om de pv's en een eventueel verzoekschrift van PostNL om de verzegeling te verbreken.' Of het depot weer open kan, weet hij nog niet. 'PostNL zal met iets over de brug moeten komen. Ik hoop dat het kan aantonen hoe het fraude in de toekomst zal vermijden, bijvoorbeeld via gerichte controles, de sensibilisering van onderaannemers of de belofte om niet meer met frauduleuze bedrijven in zee te gaan.'

De Sutter plant wetsontwerp

Op lange termijn moet er volgens Reale een initiatief van de bevoegde minister komen om de uitwassen van de sector een halt toe te roepen. 'Het standpunt van de koeriersbedrijven is momenteel: het is niet wettelijk verboden, dus zo lang het mag doen we verder. Ik hoop dat er snel regels komen.'

Die oproep viel niet in dovemansoren bij minister van Post Petra De Sutter (Groen). Ze kondigde dinsdag aan dat ze een wetsontwerp zal opstellen om de cowboypraktijken in de sector aan banden te leggen. 'Er moeten duidelijke spelregels worden vastgelegd over hoeveel een postbedrijf mag uitbesteden aan onderaannemers', zegt ze. 'Een optie is vast te leggen hoeveel pakjes elk postbedrijf minimaal moet leveren met personeel dat een vast contract heeft. Zo zal het snel gedaan zijn met de wantoestanden. Want hoe meer pakjesbedelers met een vast contract aan de slag zijn, hoe beter ze beschermd zijn tegen deze praktijken.’