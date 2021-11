Rubicon leert jonge generatie ondernemers op pauzeknop te duwen

Rubicon is een community voor een nieuwe generatie ondernemers. De ruim 170 leden zoeken antwoorden bij elkaar om ambitieuze plannen te verwezenlijken met oog voor een evenwichtige work-lifebalance.

'Cozy, brutaal en eerlijk, zo zou ik het omschrijven', zegt Sarah Parent (31) al lachend als we haar vragen naar haar ervaringen bij Rubicon. Dat is een groeiende community van meer dan 170 ondernemers in Gent, Leuven, Antwerpen en Brussel.

Profileren of businesskaartjes verzamelen is er verboden.

Ondernemers helpen elkaar in kleine groepen om obstakels in het ondernemen weg te nemen.

'Als ondernemer heb je al eens het gevoel dat je er alleen voor staat zegt', zegt Parent. Ze richtte in 2020 Go Forest op, een start-up die zich samen met geëngageerde bedrijven wereldwijd inzet voor het herstel van natuur, biodiversiteit en klimaat. 'Je kan de obstakels waar je op botst delen in gesprekken met vrienden op café. Maar zij kunnen moeilijk inschatten welke druk het geeft om een eerste werknemer aan te nemen.'

Parent is een van de eerste leden van Rubicon en vond al snel haar gading bij de klankbordsessies. Daarin worden in groepen van vier tot vijf personen problemen waar ondernemers op botsen besproken. Zo'n sessie wordt geleid door een van de vijf coaches van Rubicon. 'Het is de bedoeling in de diepte te duiken.'

Parent geeft een voorbeeld. Ze sukkelde erg met haar timemanagement. 'Zodra een e-mail binnenkwam met een vraag waar ik mee kon helpen, schoot ik in actie en raakte ik afgeleid.' In plaats van Parent te overladen met tools, tips en andere tricks zocht ze samen met haar gesprekspartners naar de oorsprong van het probleem. 'Ik ben een pleaser, iemand die het anderen graag naar hun zin maakt. Daardoor vergat ik de focus te houden op mijn eigen werk. Ik probeer nu duidelijker werkblokken te maken in mijn tijdsbesteding.'

Persoonlijke adviesraad

Elke week sluiten twee nieuwe ondernemers aan in het Rubicon-netwerk, dat in 2019 boven de doopvont gehouden werd door Mathias Lamiroy, Nicolas De Coster en Stefaan Bonte. Het gaat vooral om jonge ondernemers uit de technologie-, marketing- en communicatiesector. 'Het idee is dat je maandelijks een soort persoonlijke adviesraad ter beschikking hebt die je kan helpen met een waaier aan obstakels', zegt Bonte (32).

Het succes van Rubicon is volgens Bonte te danken aan twee aspecten. Ten eerste is er de holistische aanpak van de klankbordsessies. Zowel strategische problemen, uitdagingen in sales of founder issues bij start-ups kunnen aan bod komen, net als persoonlijke uitdagingen zoals aandacht hebben voor je gezondheid, voldoende focus houden en tijd maken voor je gezin.

'Achter elke case zit een persoonlijke vraag', zegt Bonte. Hij wilde bijvoorbeeld meer sales genereren, maar slaagde daar niet in. Zijn persoonlijke adviesraad vond dat hij te veel aan 'The Wolf of Wall Street' dacht wanneer hij sales hoorde. 'Een goede verkoper wil in de eerste plaats zijn klant goed begrijpen, maar dat zag ik niet.'

Kwetsbaar opstellen

Zulke persoonlijke gesprekken zijn niet vanzelfsprekend. Zeker niet in ondernemerskringen, waar al snel de neiging ontstaat uit te pakken in plaats van je kwetsbaar op te stellen. 'Wie bij ons binnenwandelt, moet zijn ego aan de kant zetten', zegt Bonte.

Zo komen we aan het tweede aspect waarmee Rubicon het verschil wil maken. Slechts een op de drie ondernemers die contact zoeken met de community wordt lid van de club. 'Wie het niet ziet zitten om zich kwetsbaar op te stellen sluit zich meestal niet aan bij Rubicon', zegt Bonte. 'De klik in het kennismakingsgesprek moet wederzijds zijn.'

Terwijl de drie oprichters bij de opstart van Rubicon ervan uitgingen dat the sky the limit was, hebben ze dat ondertussen bijgesteld. 'Mocht de persoonlijke touch en de intimiteit wegvallen, dan valt Rubicon als een pudding in elkaar', zegt Bonte. Ze besloten maximaal 250 ondernemers toe te laten.

Pauzeknop

Rubicon wil investeren om de klankbordsessies en andere bijeenkomsten te verrijken. Het bedrijf organiseert ook coaching- en keynotesessies over een scala van onderwerpen. Er worden olympische topatleten, serieondernemers en experten uitgenodigd.

Saar Dietvorst (46), oprichter van het pr-bureau Manley, woonde de sessie over slaap bij. 'Als ondernemer ben je elke dag zo druk in de weer dat je pas tegen 10 uur 's avonds in de zetel belandt om even te ontspannen', zegt Dietvorst. 'Dan heb je niet veel zin om een uurtje later al in bed te kruipen.' De onderneemster probeert nu doorheen de dag af en toe eens op de pauzeknop te drukken.

Elke keer maak ik mezelf wijs dat ik geen tijd heb voor de sessie van Rubicon. Maar telkens ik terug naar huis keer, blijkt het de pauzeknop te zijn die ik nodig had. Saar Dietvorst Oprichter Manley