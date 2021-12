Topnotaris Hans Berquin overleden

Hans Berquin, de oprichter van een van de oudste en grootste notariskantoren van ons land, is plots overleden. Berquin (83) was de eerste Vlaamse notaris in Brussel en focuste nadrukkelijk op het bedrijfsleven.

De West-Vlaming Berquin richtte in 1991 samen met zijn collega's Léon Verbruggen en Denis Deckers de eerste Belgische notarisassociatie op, naar het model van de grote advocatenkantoren. Berquin Notarissen is georganiseerd rond zes geassocieerde notarissen en telt 57 medewerkers.

Schermvullende weergave Hans Berquin.

Berquin, geboren in De Panne, was in 1968 de eerste Vlaamse notaris in Brussel. Zijn kantoor was ook het eerste dat zich nadrukkelijk op het bedrijfsleven en de grote multinationals richtte. In 1999 werd hij opgevolgd door zijn zoon Vincent, die in 2013 de fakkel doorgaf aan Alexis Lemmerling.

Het kantoor aan het Terkamerenbos groeide uit tot een van de grootste notariskantoren van het land. Drie jaar geleden bleek dat Berquin Notarissen in zijn eentje goed was voor een nettowinst van 6 miljoen of bijna 39 procent van de totale nettowinst in de sector.