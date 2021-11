Verzegeld PostNL-depot vrijgegeven

Het verzegelde depot van PostNL in Wommelgem is vrijgegeven. Het gerecht sloot de opslagplaats van het Nederlandse postbedrijf maandag na sociale inbreuken.

Concreet moet PostNL onder meer afstand nemen van chauffeurs die niet in orde zijn. Volgt het Nederlandse postbedrijf de opgelegde voorwaarden niet, dan is dat op zich een nieuw misdrijf, waarschuwt de arbeidsauditeur.

De sociale inspectie stelde maandagochtend verschillende inbreuken vast bij een inval in de depots van PostNL in Mechelen en Wommelgem. De inval gebeurde in het kader van een onderzoek naar sociale fraude bij de onderaannemers die instaan voor de levering van pakjes. Het ging onder meer om zwartwerk en inbreuken op de wet over de deeltijdse arbeid.