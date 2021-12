Wapenhandel floreerde in 2020, ondanks economische krimp

Terwijl de mondiale economie in 2020 een krimp van 3,1 procent liet optekenen - uiteraard als gevolg van de coronapandemie - is de wapenverkoop gegroeid.

China daarentegen telt slechts vijf wapenbedrijven in de mondiale top 100, ondanks zijn snelle militarisering en zijn grote investeringen in de sector. Niettemin verkocht het land vorig jaar voor 59 miljard euro aan wapens (+1,5 procent). 'De afgelopen jaren zijn de Chinese wapenbedrijven beginnen te profiteren van 's lands programma's om het leger te moderniseren. Ze horen nu bij de meest geavanceerde producenten van militaire technologie ter wereld', zegt SIPRI-onderzoeker Nan Tian.

Het Verenigd Koninkrijk is de derde grootste wapenproducent ter wereld. Het land verkocht in 2020 voor 33,2 miljard euro aan wapens, of 6,2 procent meer dan in 2019.