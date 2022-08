Met Waregem Koerse, de paardenhoogmis die dinsdag 175 kaarsjes uitblies, beleefde ondernemend Vlaanderen andermaal zijn 'eerste schooldag voor CEO's'. Vooral de energiezorgen en de economische toestand gingen over de tongen in de viploges. 'De vraag is niet of er een recessie komt, maar hoe zwaar die wordt.'