Xior-topman Christian Teunissen: ‘Er zullen nooit genoeg studentenkoten zijn’

Xior heeft sinds zijn beursgang in 2015 een gigantische groei neergezet. Maar door de stijging van de rente en een gewaagde megaovername zit de ‘kotmadam van de Brusselse beurs’ plots in het defensief. Door trager te groeien wil oprichter en CEO Christian Teunissen de moeilijke periode doorkomen. ‘Als de markt het niet toelaat, wachten we een jaartje. Da’s geen schande.’