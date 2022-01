1.000 kilometer bereik nieuw streefdoel voor e-auto's

Met zijn prototype EQXX belooft Mercedes-Benz een elektrische wagen die met één lading meer dan 1.000 kilometer kan rijden. Ook enkele Chinese fabrikanten zeggen die mijlpaal te bereiken. Maar het is onzeker of daar ook veel vraag naar is.

‘Ik hoop dat jullie wat hebben kunnen opladen in de vakantie. Wij hebben dat gedaan.’ Met die woordspeling begon Ola Källenius, de CEO van Mercedez-Benz, zijn digitale presentatie van de nieuwe elektrische Vision EQXX op de techbeurs CES. Volgens de Zweed verlegt de Duitse autobouwer de grenzen van de elektrische mobiliteit, omdat de wagen een bereik heeft van meer dan 1.000 kilometer met één laadbeurt.

De essentie Mercedes-Benz onthult de EQXX, het prototype van een elektrische wagen die 1.000 kilometer kan rijden met één laadbeurt.

Enkele Chinese fabrikanten zeggen dat doel ook te bereiken.

Dergelijke afstanden komen er door een betere batterijtechnologie en zuiniger wagens door aerodynamica en lichtere materialen.

Met 1.000 kilometer bereik worden e-auto's vergelijkbaar met klassieke wagens.

Met zo’n bereik - van Brussel naar het zuiden van Frankrijk - raakt de EQXX even ver als een klassieke wagen met één tankbeurt. Die magische grens van 1.000 kilometer moet de gevreesde 'range anxiety' - de vrees om met één batterij niet op zijn bestemming te raken - helemaal de wereld uit helpen.

Voor u naar de Mercedes-Benz-dealer rent: de EQXX is niet te koop. Het gaat om een prototype dat mogelijk zelfs nooit gebouwd wordt. Wie toch een e-auto wil die 1.000 kilometer kan rijden, kan vanaf donderdag terecht in China, waar Guangzhou Automobile Group (GAC) zijn elektrische suv Aion LX Plus lanceert. Die heeft een bereik van 1.000 kilometer. Al moet daarbij opgemerkt worden dat dat bereik gemeten is volgens het Chinese testprogramma CLTC, dat rooskleuriger resultaten oplevert dan de meer realistische WLTP-testcyclus in Europa.

Toch is EQXX niet zomaar een conceptmodel om op de CES-techshow in Las Vegas de aandacht te trekken. De technologie van deze supercar zal gebruikt worden in kleinere wagens als de A-Klasse, die vanaf 2024 of 2025 op de markt komen en waarschijnlijk geen 1.000 kilometer bereik zullen hebben. De EQXX moet vooral de technologie van Mercedes in de verf zetten. De groep belooft in de lente een EQXX-versie te tonen die op straat kan rijden. Geen 1.000 kilometer meer in theorie, maar in de praktijk.

Die 1.000 kilometer lijkt de nieuwe barrière die de autobouwers willen doorbreken. Ook de Chinese autoproducent Nio heeft een auto met dergelijk bereik aangekondigd. De verkoop van de ET5 begint in september in China. De wagen zal nog dit jaar in Duitsland, Noorwegen en Nederland te koop zijn.

'De vraag is of je die 1.000 kilometer echt wel nodig hebt', zegt Jochen De Smet, de voorzitter van EV Belgium, de sectorfederatie van de elektromobiliteit. ‘Mensen die veel op de baan zijn hebben dat misschien nodig, maar dat is slechts 1 of 2 procent van alle automobilisten in België. Met de bestaande e-wagens rijd je na een nacht opladen 400 kilometer. Dat is van de ene kant van België naar de andere.’ De Smet wijst er ook op dat er veel snellaadpalen bijkomen. ‘Elektriciteit is overal.'

De vraag is of je die 1.000 kilometer bereik echt wel nodig hebt. Elektriciteit is overal. Jochen De Smet Voorzitter EV Belgium

De Smet ziet de technologie snel evolueren. ‘Er worden grote stappen gedaan om het verbruik te halveren en er komen betere batterijen aan. Er zit dus veel rek op het verbruik en het bereik. We zullen van de huidige 300 à 400 kilometer naar 500 à 600 tot zelfs 800 kilometer gaan. We moeten ons zeker geen zorgen maken of we op onze bestemming zullen raken. Of de prijzen zullen zakken, is een andere vraag, want wagens als de EQXX zullen niet goedkoop zijn.'

Batterij

De 1.000 kilometer bereik van de EQXX komt er niet door grotere batterijen in de wagen te proppen. Het batterijpack is dankzij nieuwe technologie zelfs 50 procent kleiner en 30 procent lichter dan dat van de EQS, de elektrische luxewagen van Mercedes die 731 kilometer ver raakt.

Tegelijk hebben de Duitse ingenieurs gesleuteld aan de efficiëntie. De wagen verbruikt veel minder dankzij een aerodynamische vorm en lichtgewichtdesign, waarvoor een beroep gedaan werd op de ervaring van Mercedes met de renstal in de formule 1 en het elektrische broertje formule E. De wagen zou minder dan 10 kilowattuur per 100 kilometer verbruiken, fors minder dan de 18,1 kilowattuur van de bekende Tesla Model S 60.

De zonnecellen op het dak leveren de EQXX een extra 25 kilometer bereik op. Auto's door de zon opladen is ook een speerpunt van de Nederlandse start-up Lightyear, die elektrische wagens wil bouwen die met een relatief bescheiden batterij dankzij geïntegreerde zonnecellen 600 tot 800 kilometer raken. Ook de Duitse beursnieuwkomer Sono Motors, met Marc Couckes holding Alychlo aan boord, mikt op zonnecellen om elektrische wagens op te laden.