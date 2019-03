10.000 laadpalen in België

Het aantal laadpalen voor e-auto's in ons land groeit, maar we doen het een pak slechter dan Nederland.

In februari werden in België 642 nieuwe elektrische auto's ingeschreven.

Nederland

'We staren ons altijd blind op de publieke laadpalen, maar wie thuis of op kantoor kan laden, heeft die bijna niet nodig', klinkt het bij AVERE. De federatie wijst erop dat publieke laadinfrastructuur wel nodig is in verstedelijkt gebied waar minder gezinnen beschikken over een eigen parkeerplaats.