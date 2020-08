140 jobs in gevaar bij Continental Automotive in Mechelen

Continental Automotive in Mechelen, dat sensoren, ventielen en remsystemen maakt voor de automobielindustrie, wil 140 banen schrappen. Het bedrijf lijdt onder de dalende volumes in de sector.

Bijna een op de drie werknemers bij Continental Automotive in Mechelen moet vrezen voor zijn job. Dat is woensdag door de directie aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad, meldt vakbond ACV Puls. De wet-Renault treedt in werking, de directie en de vakbonden gaan in gesprek om het aantal ontslagen tot te beperken. 'Onze prioriteit is duidelijkheid te krijgen over wat die aankondiging precies inhoudt', zegt ACV Puls.

De directie wil met de herstructurering in Mechelen de productie winstgevender en meer concurrentieel maken. 'We beseffen dat dat hard aankomt bij onze medewerkers en hun gezinnen', zegt personeelsdirecteur Mireille De Beleyr. 'Maar tegelijk werken we aan de toekomst. We willen een constructieve dialoog aangaan met onze sociale partners en verwachten dat we samen oplossingen vinden in het belang van alle medewerkers.'

Er is een dalende trend in de aankoop van personenwagens, waardoor we met een overcapaciteit zitten. Mireille De Beleyr Personeelsdirecteur Continental Automotive Mechelen

Bundelen

De fabriek in Mechelen behoort tot het Duitse technologiebedrijf Continental AG en is de enige productiesite in België. Als maker van elektronische remsystemen is het een belangrijke toeleverancier voor de autosector. Jaarlijks worden in Europa ongeveer 10 miljoen auto's uitgerust met onderdelen uit Mechelen.

Omdat de sector met dalende volumes kampt, overweegt het bedrijf de Europese productie van een bepaalde type elektronische remsystemen (MK100) te bundelen op één locatie in Frankfurt. Daardoor staan de jobs van 65 bedienden en 75 arbeiders in Mechelen op het spel. Momenteel werken 471 mensen in de Mechelse vestiging.