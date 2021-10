'30.000 jobs op de tocht als VW niet snel genoeg elektrificeert'

In Volkswagens hoofdfabriek in Wolfsburg maken 25.000 werknemers jaarlijks zo'n 700.000 auto's.

CEO Herbert Diess voelt de hete adem van het sterk gerobotiseerde Tesla in zijn nek en waarschuwt zijn raad van bestuur en de vakbonden dat tienduizenden jobs op het spel staan.

VW-CEO Herbert Diess heeft vorige maand een onheilspellende speech gegeven over de gevolgen van de omschakeling van auto's met een verbrandingsmotor naar e-auto's. Dat meldt de Duitse zakenkrant Handelsblatt op basis van meerdere bronnen in de raad van bestuur van Volkswagen. Diess zou hebben gewaarschuwd dat 30.000 jobs bij VW bedreigd zijn.

Een studie van het gerenommeerde Ifo-instituut becijferde dat de omslag naar de productie van elektrische auto's de hele Duitse auto-industrie zo'n 100.000 banen kan kosten. Dat komt vooral omdat in elektrische auto's minder bewegende onderdelen zitten en ze daardoor aanzienlijk gemakkelijker te produceren zijn.

Schermvullende weergave Volkswagen-CEO Herbert Diess. ©AFP

De bedreiging komt volgens Diess vooral van nieuwe spelers op de Duitse en Europese automarkt. Hij doelt dan in de eerste plaats op Tesla, dat bouwt aan een immense autofabriek onder de rook van Berlijn. Ook een groot aantal Chinese automerken staan met elektrische auto's voor de deur.

In zijn Duitse fabriek wil Tesla jaarlijks 500.000 elektrische auto's bouwen. Door een hoge mate van automatisering heeft het daarvoor slechts 12.000 werknemers nodig. Dat staat in schril contrast met de Volkswagen-fabriek in Wolfsburg, waar jaarlijks 700.000 auto's door 25.000 mensen gemaakt worden.

Tesla zet in zijn nieuwe fabriek in Grünheide nieuwe standaarden voor grootte en productiviteit.

Een woordvoerder van Volkswagen liet weten dat 'er geen twijfel over bestaat dat we iets moeten doen aan de concurrentiekracht van onze fabriek in Wolfsburg. Tesla zet in zijn nieuwe fabriek in Grünheide nieuwe standaarden voor grootte en productiviteit.'

E-offensief

Onder Diess heeft de Volkswagen-groep het afgelopen anderhalf jaar een groot elektro-offensief op gang getrokken. Niet alleen komt er de komende jaren een stortvloed aan elektrische modellen bij de VW-merken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat en Porsche, de grootste automaker van Europa investeert ook fors in de eigen productie van batterijen.

Al die aankondigingen misten hun effect niet. Het aandeel Volkswagen staat ondanks alle productieproblemen door chiptekorten meer dan 30 procent hoger dan aan het begin van dit jaar.