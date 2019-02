7 op 10 pendelaars kleven vast aan auto

70 procent van de Belgen gebruikt alleen de auto om naar het werk te rijden. Een op de drie Belgen beseft dat hij beter moet nadenken over zijn verplaatsingen.

Zeven op de tien pendelaars gaan elke dag met de auto naar het werk. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de automobielorganisatie Febiac bij 1.000 werkende Belgen. De auto blijft daarmee veruit het populairste vervoermiddel, voor de bus of de tram (20%) en de al dan niet elektrische fiets (18%).

Bijna 40 procent van de autopendelaars rijdt met de auto naar het werk omdat ze langer onderweg zijn met het openbaar vervoer. Velen vinden het door hun job praktisch onmogelijk om het openbaar vervoer of andere vervoermiddelen dan de auto te gebruiken. Het gebrek aan goede aansluitingen met het openbaar vervoer speelt een rol bij een op de drie autopendelaars.

Combimobiliteit

Toch gelooft een op de drie ondervraagden dat hij het mobiliteitsprobleem in België kan oplossen door beter na te denken over de manier waarop hij zich verplaatst.

Randparkings

Febiac pleit voor meer randparkings vlakbij een bus- of tramhalte en kwaliteitsvolle parkings aan stations zodat mensen vlotter kunnen overstappen om hun traject te vervolledigen.

'Als we de auto de plaats willen geven die hij verdient in onze maatschappij en mensen twee keer doen nadenken vooraleer ze hem onnodig gebruiken, is het belangrijk dat er ook volwaardige alternatieven zijn die individueel en collectief vervoer perfect op elkaar afstemmen en laten samenwerken', zegt topman Luc Bontemps.