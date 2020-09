Aantal auto's in België daalt voor eerst sinds Tweede Wereldoorlog

Het aantal personenauto's in België is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog gedaald.

Dat blijkt maandag uit cijfers van het statistiekbureau Statbel. Op 1 augustus telde België 5.888.589 personenauto's, tegenover 5.889.210 een jaar eerder. Het gaat om een kleine maar opmerkelijke daling van 0,01 procent. De voorbije tien jaar steeg het aantal personenwagens gemiddeld met 1,27 procent per jaar.

De daling is mogelijk te wijten aan de impact van de coronacrisis. In de eerste acht maanden van dit jaar werden in België 26 procent minder auto's verkocht, blijkt uit inschrijvingscijfers van de automobielfederatie Febiac.