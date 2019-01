Afkeer van diesel doet CO2-uitstoot nieuwe auto's stijgen

Voor het eerst sinds 1995 stijgt de CO2-uitstootwaarde van nieuwe wagens.

Voor het eerst in meer dan twee decennia stijgt de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe wagens die in België worden ingeschreven. Uit cijfers van automobielorganisatie Febiac blijkt dat de gemiddelde uitstoot van een nieuwe wagen is gestegen van 115,8 gram CO2 per kilometer naar 119,1 gram per kilometer in 2018.

In de periode tussen 1995 en 2017 nam de CO2-uitoot van nieuwe wagens jaar na jaar af. In 2017 was er sprake van een stagnatie, nu dus van een stijging. Het is het gevolg van de stijgende populariteit van benzinewagens, die meer CO2-uitstoten. De uitstoot van CO2 is de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde.

Schadelijke NOx

Tot enkele jaren geleden was België het dieselland bij uitstek. Onder meer door de Dieselgateaffaire rond Volkswagen en de duurdere prijzen aan de pomp is de populariteit van dieselwagens getaand. Tien jaar geleden waren nog bijna acht op de tien nieuwe wagens een diesel, vorig jaar was dat nog 35,5 procent.

In plaats van diesels kopen Belgen nu veel vaker een wagen met een benzinemotor. Maar liefst 58,6 procent van de nieuwe wagens was vorig jaar een benzine. Meer duurzame alternatieven, zoals hybrides en elektrische wagens, blijven steken op 6 procent van het nieuw ingeschreven auto’s.