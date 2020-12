Afscheid Mitsubishi geeft Bornemse importeur Beherman nekschot

De Japanse constructeur Mitsubishi stopt binnenkort met zijn verkoop in Europa. Daarmee komt een einde aan de bijna 90-jarige autogeschiedenis van de Bornemse importeur Beherman.

'Buy Buy Mitsubishi.' Die opmerkelijke reclameboodschap lanceert de auto-importeur Beherman binnenkort in het Belgische straatbeeld. De Japanse constructeur maakte deze zomer in een kort bericht onverwacht zijn afscheid van de Europese markt bekend. Mitsubishi zit gewrongen in een uiteenvallende alliantie met Renault en Nissan en stapelde de voorbije jaren de verliezen op in Europa. Daarom maakt het merk een kruis over zijn Europese ambities.

Invoerder Beherman, dat de aftersalesactiviteiten (wisselstukken en garantie) van Mitsubishi blijft verzorgen, gooit zijn resterende stock daarom met grote kortingen de deur uit. Het einde van de samenwerking met de Japanners is een bittere pil voor de Bornemse autodynastie. Beherman is naast de Brusselse familie D'Ieteren (Volkswagen) en de Antwerpse familie Moorkens (Hyundai) een van de drie grote autogeslachten van België.

Het bedrijf werd in 1936 opgericht door Joseph Beherman. De Moldavische immigrant begon zijn carrière als verdeler van het Amerikaanse merk Chrysler in België. Na de Tweede Wereldoorlog bouwde zijn bedrijf voertuigen van het Duitse automerk Borgward en het pantservoertuig BDX voor het Belgisch leger. Beherman importeerde ook onder meer Land Rover, MG, Skoda, Maserati en Rolls Royce in België. Zijn grootste succes boekte het bedrijf met de import van Mazda, dat Beherman in 1971 als een van de eerste Aziatische merken naar België haalde.

Toen Mazda de import in 2007 zelf overnam, hield de familie enkel de invoer van Saab over. Nadat het Zweedse merk in 2011 failliet ging, dreigde Beherman alle auto-activiteiten te verliezen. Maar een jaar later vonden Jacques en Christian Beherman, de zonen van de oprichter, redding bij Mitsubishi.

Dat Japanse merk was sinds de jaren 70 in België op de kaart gezet door de familie Moorkens. Het merk kende enkele zeer succesvolle modellen zoals de jeep Pajero. Twintig jaar geleden schoof Mitsubishi de familie Moorkens op onelegante wijze opzij om de invoer zelf over te nemen. Toen dat geen succes werd, gaf Mitsubishi die activiteiten door aan Beherman.

De Bornemse familie beleefde weinig plezier aan het Japanse merk. Van de topverkoop van bijna 5.000 auto's in het recordjaar 2011 hield Mitsubushi vorig jaar in België amper de helft over, blijkt uit de inschrijvingscijfers van de automobielfederatie Febiac. Behalve met de Outlander, een van de eerste plug-inhybride SUV's, kwam het merk met weinig inspirerende modellen voor de dag. Veel geld verdiende de importeur de voorbije tijd niet meer met Mitsubushi. Beherman Motors, de autotak van het bedrijf, die tot 1996 op de beurs genoteerd was, boekte vorig jaar een nettoverlies van 500.000 euro, blijkt uit de jaarrekening.

Mechelen

Hoewel Beherman de autobusiness op zijn website nog altijd als de kern van het bedrijf omschrijft, stelt die tak na het afscheid van Mitsubishi amper nog iets voor. Beherman houdt enkel de distributie van het onbekende bestelwagenmerk Fuso over, een joint venture van Mitsubishi met het Duitse Daimler. Vorig jaar verkocht Beherman welgeteld 124 Fuso's in België.

Enkele jaren geleden werd gefluisterd dat de familie ervan droomde een Indiaas of Chinees automerk naar België te halen. Maar willen de bedrijfsleiders Jacques (78) en Christian (74) Beherman zo'n stunt nog neerzetten?

Beherman bouwde de voorbije decennia wel een grote vastgoedtak uit achter het treinstation van Mechelen. Joseph Beherman kreeg de Ragheno-site in 1979 in handen, toen hij de Bruxelloise d'Auto Transport, een vroegere constructeur van paardentrams, fuseerde met Usines Ragheno, een producent van spoorwegmateriaal. In 1990 startte Beherman de ontwikkeling van de industriële site, waar zich de hoofdzetels van De Lijn, het Rode Kruis en de failliete modegroep FNG bevinden.

Maar Beherman stootte die vastgoedactiviteiten onlangs volledig af. Het bedrijf verkocht het voorbije jaar in twee schijven alle terreinen, loodsen en gebouwen van Park Ragheno omdat 'de ontwikkeling en/of verhuur niet langer meer tot de hoofdactiviteiten van de groep behoort', klinkt het in het laatste jaarverslag. De site kwam in handen van AG Real Estate (de vastgoeddochter van AG Insurance), de Antwerpse ontwikkelaar Vooruitzicht en Health Invest. Die laatste vennootschap is het persoonlijke vastgoedvehikel van Jacques Behermans zoon Olivier. De telg uit de derde generatie, die jarenlang een zeer getroebleerde relatie met zijn familie onderhield, baant zich al langer een weg in de vastgoedwereld, onder meer met een indoorskipiste in Terneuzen en een cinemacomplex in Genève.

Welke toekomst heeft de firma Beherman nu zowel de auto-import als de vastgoedtak wegvalt? Het bedrijf blijft naar eigen zeggen 'steeds openstaan voor nieuwe zakelijke opportuniteiten en uitkijken naar interessante uitdagingen', klinkt het in een persbericht.