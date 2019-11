Al 146.000 bestellingen voor Cybertruck van Tesla

48 uur na de voorstelling van de Cybertruck heeft Tesla 146.000 bestellingen op zak.

Dat meldde Elon Musk, oprichter en CEO van Tesla, in een tweet. De Cybertruck zal op de markt komen in drie verschillende versies, en Tesla-fans blijken vooral voor de duurdere versies te vallen. Die met de zwaartse motor - kostprijs vanaf 69.900 dollar - zorgde voor 41 procent van alle bestellingen terwijl de middelste versie - vanaf 49.900 dollar - in 42 procent van de gevallen werd gekozen.

De Cybertruck werd vrijdag met veel bombarie voorgesteld, maar het feestje liep goed fout toen Musk met groot geweld de stevigheid van de pick-up truck wou aantonen. De deurpanelen bleven zonder blutsen overeind toen er met een voorhamer werd op geramd, maar toen met een metalen bal naar de zijruiten werd gegooid volgde een grote verrassing. De ruit, waarvan Musk even voordien had beweerd dat ze onbreekbaar was, barstte meteen. Toen opnieuw een bal werd gegooid, gebeurde hetzelfde.

'Oh my fucking god. Misschien hebben we wat te hard gegooid', reageerde Musk.