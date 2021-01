Al 31 elektrische auto's voor Belgische kopers

Het aanbod aan elektrische auto's in België is gestegen tot 31 modellen. Maar de aankoop van een e-auto blijft prijzig voor particulieren.

'Wat moet ik kopen? Hoelang mag ik met deze auto Brussel of Antwerpen nog binnenrijden? Die vragen stellen alle klanten.' Renault-dealer Jarryd Willems verwoordt goed waar Belgische kopers van wakker liggen. Diesel, aardgas, plug-inhybride of zuiver elektrisch: welke aandrijving heeft een nieuwe auto het best?

Voor fans van elektrische auto's wordt de keuze almaar groter. In de Belgische showrooms staan intussen een 30-tal zuiver elektrische modellen te koop (bestelwagens uitgezonderd), blijkt uit een oplijsting van De Tijd. Behalve buitenbeentjes als Toyota en Alfa Romeo bieden alle automerken minstens één zuiver elektrisch model aan in België.

De Renault Twingo is de enige e-auto op de Belgische markt die minder dan 20.000 euro kost (zie grafiek), al is die nog altijd driekwart duurder dan zijn benzinevariant. Heel wat populaire kleine stadswagens, zoals de Mini of de Fiat 500, zijn elektrisch beschikbaar voor prijzen tussen 24.000 en 36.000 euro. Ook redelijk betaalbare gezinswagens met een elektrische aandrijving druppelen de markt binnen. Volkswagen lanceerde vorig jaar zijn nieuwe vlaggenschip ID.3, dat op termijn onder 30.000 euro moet duiken.

Schermvullende weergave

Lagere kosten voor onderhoud

In België wint de elektrische auto stilaan aan populariteit. Vorig jaar werden net geen 15.000 e-auto's ingeschreven, bijna driekwart meer dan een jaar eerder. Veruit het populairst was Model 3 van Tesla. De Amerikaanse autobouwer verkocht vorig jaar in België bijna dubbel zoveel exemplaren als zijn dichtste achtervolgers, de Brusselse Audi e-tron en de kleine Renault Zoe.

92 e-modellen Volgens de Europese milieufederatie Transport & Environment zijn tegen eind 2021 92 volledig elektrische modellen te koop.

Dankzij de fiscale voordelen slaat de elektrische (maar ook de hybride) auto voorlopig vooral aan op de fleetmarkt. Terwijl 5,3 procent van de bedrijven vorig jaar voor een elektrische auto koos, was dat bij particulieren maar 1,2 procent. ‘Als hier drie mensen binnenkomen, vragen er twee naar elektrische auto’s’, zegt Patrick Beckers van de gelijknamige Ford-garage. ‘Tot ze de prijs horen, dan is het voorbij.’

Autobouwers wijzen potentiële kopers van elektrische auto's op de 'total cost of ownership' (TCO). De lagere kosten voor onderhoud en elektriciteit kunnen de hoge aankoopprijs van een elektrische auto compenseren. 'Een elektrische auto is duurder dan een gelijkaardige wagen op benzine of diesel, maar de gebruikskosten zijn lager', beklemtoont Jean-Marc Ponteville van de VW-invoerder D'Ieteren.