Alleen Porsche krikt verkoop in België op

Porsche is het enige automerk dat zijn verkoop in België dit jaar ziet stijgen. De Duitse autobouwer dankt die groei aan het succes van zijn eerste elektrische model Taycan.

Voor de autobouwers is 2020 een donker jaar. De autoverkoop loopt meer dan 100.000 stuks achter op 2019, het tweede beste jaar ooit op de Belgische markt. Van januari tot september werden in België 333.607 nieuwe auto's ingeschreven, 24 procent minder dan een jaar eerder. Dat is vooral het gevolg van de lockdown, waardoor de autoverkopers in de lente zes weken lang hun deuren moesten dichtdoen.

In de top 25 van populairste merken blijft voorlopig maar één merk uit de rode cijfers: Porsche. De sportwagenbouwer verkocht in de eerste negen maanden van dit jaar al 2.268 auto's, 5 procent meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de inschrijvingscijfers van de automobielfederatie Febiac.

Taycan

Porsche verwacht dit jaar in België 800 stuks te leveren van de Taycan, die minstens 110.000 euro kost. Porsche is in ons land al langer populair. Het merk zag het aantal inschrijvingen in België vorig jaar weliswaar 15 procent dalen tot 2.754 stuks, maar in het veel grotere buurland Frankrijk slijt Porsche 'maar' dubbel zoveel wagens.