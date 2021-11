Alleen nog elektrische auto's, hoe realistisch is dat?...

Als het van Open VLD afhangt, is het vanaf 2027 niet meer mogelijk om een nieuwe diesel- of benzinewagen op de Vlaamse wegen te brengen. Dat vergt een voldoende aanbod van modellen, een netwerk laadpalen en een performant elektriciteitsnet.

In de onderhandelingen over een Vlaams klimaatplan stelt Open VLD voor het vanaf 2027 onmogelijk te maken nog een nieuwe auto op diesel, benzine of een hybride motor in te schrijven. Vanaf 2030 zou hetzelfde verbod voor tweedehandswagens gelden.

De liberale plannen zijn een stuk ambitieuzer dan de Europese, met een deadline vanaf 2035. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) kan het sneller, omdat verwacht wordt dat vanaf 2026 elektrische auto's even goedkoop worden als wagens op fossiele brandstof. De minister baseert zich daarbij op rapporten van onder meer de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Mobia, de koepelorganisatie van de federaties Febiac, Renta en Traxio nuanceert dat. ‘Voor bepaalde voertuigsegmenten klopt dat in functie van het gebruiksprofiel, maar niemand kan dat momenteel garanderen voor iedere automobilist, in elke situatie. Voor particulieren zal de extra investering voor een elektrische wagen moeten worden opgevangen.’

Hoe staat het met het aanbod aan elektrische wagens?

‘Op de Belgische markt worden zowat 75 modellen van volledig elektrische wagens aangeboden’, zegt Gabriel Goffoy, de directeur communicatie van de autosectorfederatie Febiac. Anders dan vroeger zijn die niet beperkt tot auto’s in het premiumsegment of kleine modellen.

Op papier is er een aanbod in zowat elke categorie van modellen, maar vaak bemoeilijkt een of andere beperking de keuze. Frank van Gool Sectorfederatie Renta

‘Verwacht wordt dat het aanbod volledig elektrische modellen tegen 2025 verdubbeld is’, zegt Frank van Gool, de directeur van de sectorfederatie van leasebedrijven Renta. ‘Op papier is er dus een aanbod in zowat elke categorie van modellen, maar vaak bemoeilijkt een of andere beperking de keuze. Er zijn betaalbare modellen die weinig autonomie bieden, andere hebben voldoende autonomie, maar passen niet in het budget, op sommige wagens kan je geen trekhaak monteren, voor andere modellen is er een wachttijd van een jaar...’

Wat bepaalt de prijs van een elektrische wagen?

‘De kostprijs hangt sterk van de batterijgrootte en -prijs, die op hun beurt afhangen van onder meer de grondstoffenprijzen en kosten voor onderzoek en ontwikkeling’, zegt Michel Martens, de directeur van het kenniscentrum van Febiac. ‘De batterijprijs zou tegen 2025 25 procent lager kunnen zijn dan in 2020, en de volgende vijf jaar nog eens met een kwart kunnen dalen. Maar de evolutie van de grondstoffenprijzen - onder meer van de zeldzame metalen - is onzeker.’

Een analyse van het aanbod door Febiac leert dat de gemiddelde richtprijzen voor een kleine elektrische wagen (energiecapaciteit van minder dan 40 kWh) tussen minstens 29.797 en maximaal 32.329 euro liggen. De goedkoopste elektrische auto is een Dacia Spring, met een richtprijs van 16.990 euro. Voor een Fiat 500 en de Renault Twingo ligt die in de buurt van de 20.000 euro.

Reken voor een middenklasser (met een batterij van 50 à 60 kWh) op een richtprijs van 44.659 tot 48.465 euro. Voor grote wagens met een grote batterij (vanaf 70 kWh) liggen de richtprijzen tussen 70.550 en 86.655 euro. De top drie van duurste wagens wordt aangevoerd door de Porsche Taycan, de Audi E-TRON GT en de Mercedes EQS, waarvoor meer dan 100.000 euro moet worden betaald.

‘Batterijen van 60 tot 80 kWh worden almaar meer de standaard, ook voor goedkopere modellen. Daarmee heb je een effectief rijbereik van ongeveer 400 kilometer’, zegt Jochen De Smet, de voorzitter van EV Belgium, de branchevereniging van bedrijven in de elektrische mobiliteit. ‘De topmodellen hebben vaak een batterij van 100 kWh en zetten daarmee een nieuwe tendens.’

Hoe verhoudt de prijs zich tot die van een klassieke verbrandingsmotor?

Een elektrische auto is in aankoop nog altijd duurder dan een gelijkaardige benzine- of dieselwagen. ‘Reken voor het modeljaar 2021 op een prijsverschil van zeker 5.000 euro. Wel worden de batterijen groter en beter, waardoor de wagens lichter worden en een betere autonomie hebben’, zegt De Smet. ‘Voor het modeljaar 2022 zullen de prijzen stijgen door onder meer de evolutie van de grondstoffen- en de energieprijzen.’

In gebruik zijn elektrische wagens energiezuiniger en goedkoper dan benzine- en dieselwagens. ‘In verbruik is een elektrische variant zo’n 40 à 50 procent goedkoper dan een vergelijkbaar model’, zegt De Smet. ‘Ook bij de huidige hoge elektriciteitsprijzen blijft een elektrische wagen goedkoper in verbruik. Pas als de elektriciteitsprijzen zouden verdubbelen, zouden de gebruikskosten dezelfde worden als die voor benzine- en dieselwagens.’ Ook de onderhoudskosten van een elektrische wagen liggen lager.

Kan het elektriciteitsnet dat aan?

Ook bij een snellere omschakeling zal in Vlaanderen meer dan genoeg stroom zijn om al die elektrische wagens te kunnen opladen. De grote vraag is of het elektriciteitsnet de piekmomenten aankan, bijvoorbeeld als iedereen ’s avonds thuiskomt en tegelijk de auto aan het stopcontact legt.

Toch hoeft de doorbraak van de elektrische wagen niet tot problemen te leiden. Integendeel, de hoogspanningsnetbeheerder Elia gaat er net van uit dat elektrische wagens kunnen helpen verbruikspieken op te vangen, als slimme laadpalen gebruikt worden en batterijstroom van auto’s terug naar het net kan als de vraag groot is.

De Vlaamse distributienetbeheerder Fluvius hoopt dat er snel duidelijkheid komt over een verbod op nieuwe brandstofmotoren. Het bedrijf verwacht tegen 2030 1 miljoen volledig elektrische wagens in Vlaanderen en heeft zijn investeringsplannen op dat scenario afgestemd. ‘We zitten goed op schema’, zegt woordvoerder Björn Verdoodt. ‘Als we via de digitale meter met zijn allen slim laden, rijzen in Vlaanderen geen onoverkomelijke problemen om die omslag te maken, al kunnen zeer lokaal aanpassingen aan het net nodig zijn.’

‘Maar als het beleid sneller 1 miljoen elektrische wagens ambieert, moeten we daar zo snel mogelijk duidelijkheid over krijgen’, zegt Verdoodt. ‘We hebben dan een stabiel kader en voldoende tijd nodig, zodat we onze investeringsprogramma’s aan die nieuwe realiteit kunnen aanpassen. We zullen dan op bepaalde cruciale punten het net moeten versterken.’

Het knelpunt zit vooral bij de 20 procent van Vlaanderen waar nog geen 400 voltnetwerk ligt, maar kabels van 230 volt. Laden gaat op via die oude netwerken veel trager. ‘Die oude netten moeten tegen 2030 vernieuwd worden, zodat veel vlotter geladen kan worden’, zegt De Smet. ‘Daar zullen de grootste knelpunten opduiken, zeker als daar veel hernieuwbare energie geïnjecteerd wordt en op andere momenten auto’s volop laden.’

Als Fluvius netten vervangt, legt het sowieso 400 volt aan. Wie een elektrische wagen koopt en sneller een 400 voltaansluiting wil, kan tegen een gunsttarief van 520 euro Fluvius vragen die straat nu al te vernieuwen.

Zullen er voldoende laadpalen zijn?

De Smet schat dat er met de ambitie van de Vlaamse regering tegen 2030 boven op de 1 miljoen verwachte elektrische wagens nog 750.000 kunnen bijkomen. ‘Je gaat dus bijna naar een verdubbeling van de ambitie en straffer dan de ambitieuste scenario’s tot nu toe’, zegt De Smet. ‘Dat is een enorme transitie. Het is haalbaar, maar er moet dan een allesomvattend plan komen over hoe we er kunnen geraken. In de pers twee cijfers noemen, zal niet volstaan.’

Een van de meest heikele punten wordt het plaatsen van laadinfrastructuur in stedelijk gebieden waar mensen geen eigen oprit of garage hebben. De Vlaamse regering zou tegen 2030 mikken op 100.000 publieke laadpunten. Daarvoor is een enorme inhaaloperatie nodig in Vlaanderen, dat eind vorig jaar 4.300 publieke laadpunten telde.