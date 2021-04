'Als tussen nu en 2023 nog iets gebeurt, vrees ik dat Punch Powertrain in Sint-Truiden niet meer bestaat'

De Limburgse versnellingsbakkenproducent Punch Powertrain wil in Sint-Truiden 245 jobs schrappen. De bonden vrezen voor de levensvatbaarheid van de fabriek. De directie zegt dat ze blijft investeren.

Bij Punch Powertrain in Sint-Truiden komt een nieuwe herstructurering. De directie wil 245 van de 850 banen kwijt, 193 arbeiders en 52 bedienden. Als reden wordt de coronapandemie opgegeven, waardoor autofabrikanten hun bedrijfsvooruitzichten hebben bijgesteld. 'We willen onze kostenstructuur afstemmen op een verlaagd productieplan voor de komende twee à drie jaar', is bij de directie te horen. Details wil ze niet kwijt.

In China zijn enkele belangrijke klanten failliet gegaan.

Volgens de bonden hangt het voortbestaan van de Belgische vestiging af van de Franse autoproducent PSA. Die belooft vanaf 2024 600.000 nieuw te ontwikkelen dct-transmissies af te nemen.

Punch Powertrain heeft dochters in China, Frankrijk, Duitsland en Nederland. In 2019 zakte de verkoop van oude cvt-transmissies met 5 procent tot 385.000 stuks. De omzet bedroeg 450 miljoen euro. Er werken in totaal 2.000 mensen.

Begin vorig jaar vonden in de fabriek ook al 138 ontslagen plaats. Aanvankelijk waren er toen 308 gepland, maar de bonden slaagden erin dat aantal te beperken.

'We hadden donkere wolken zien hangen en verwachtten her en der wel wat druppels', zegt Raf Dal Cero van ABVV Metaal, 'maar dat het een storm zou worden hadden we niet verwacht'. Volgens de vakbondsman heerste het afgelopen jaar in de fabriek bijna continu tijdelijke werkloosheid en is sinds midden 2019 niet meer aan volle capaciteit geproduceerd.

'De kostenstructuur was niet afgestemd op de productie', zegt Dal Cero. 'Er zijn contracten aangekondigd met PSA (de producent van onder meer Citroën en Peugeot, red.) voor de levering van 600.000 transmissies met dubbele koppeling (dct's) per jaar tegen 2024. Maar de Franse autoproducent heeft nooit gezegd hoeveel hij er elk jaar geleverd wil hebben. Zo ver in de toekomst contracten afsluiten in dergelijke volatiele markten is volgens ons heel onzeker, zeker als je er nog eens covid bovenop krijgt. Ondertussen blijven we klassieke versnellingsbakken (cvt's) bouwen voor Chinese klanten, maar ook daar viel de verkoop terug'.

De bonden hopen ook deze keer lukt het aantal ontslagen te beperken. 'Maar als dat niet lukt', aldus de vakbondsman, 'blijven hier nog 111 arbeiders over. In dat geval vrezen we voor de levensvatbaarheid van de fabriek.'

Als er tussen nu en 2023 nog iets gebeurt, vrees ik dat de fabriek niet meer bestaat. Nadia Gueroui ACV Metea

De directie benadrukt dat ze doorgaat met haar investeringsprogramma op de lange termijn, waarbij nieuwe technologieën worden gelanceerd. 'Eind 2022 lanceren we onze hybride dct-transmissie voor PSA met de bedoeling de productie op te voeren tot 600.000 stuks per jaar in 2024. We zijn bezig onze productiefaciliteiten om te bouwen naar een fabriek voor die nieuwe dct-technologie.' De productie voor een eerste klant - namen wil de directie niet geven - zou midden 2021 starten.

Tot nu toe ontwikkelde en produceerde Punch Powertrain cvt's of continu variabele transmissies, maar die verkoop kelderde in 2019 door onder meer de instorting van de autoverkoop in China.

'Alles hangt af van de deal met PSA', zegt Nadia Gueroui van ACV Metea. 'Als er tussen nu en 2023 nog iets gebeurt, vrees ik dat de fabriek niet meer bestaat. De problemen dateren van voor covid, maar door de pandemie zijn nu ook enkele belangrijke Chinese klanten failliet gegaan en dat weegt, want alle inkomsten komen uit China.'