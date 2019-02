Amazon en Sequoia pompen half miljard in zelfrijdende auto's

Aurora, de start-up die twee jaar geleden werd opgericht door de pioniers van zelfrijdende wagens bij Google, Tesla en Uber, krijgt er in één klap 530 miljoen dollar bij.

Het is dringen op de markt voor zelfrijdende auto's. Elke autofabrikant en grote technologiegroep probeert mee te doen, al dan niet met vereende krachten.

In Californië, het epicentrum van het onderzoek naar autonoom rijdende wagens, hebben meer dan 60 bedrijven een vergunning voor testritten. De dominante spelers zijn de Google-moeder Alphabet (Waymo), General Motors, Zoox, Tesla, Mercedes, Volkswagen, Uber en Argo AI, dat wordt gesteund door Ford.

In China roeren de elektrische autofabrikant Nio en de techreus Baidu (het Google van China) zich het meest, net als China's Uber Didi en de internetreus Tencent, de groep achter de immens populaire app WeChat.

Pioniers

Aan die waslijst mag sinds deze week ook Aurora worden toegevoegd, een amper twee jaar oude start-up. Daar zijn verschillende redenen voor. Het bedrijf werd opgericht door de pioniers van zelfrijdende wagentechnologie. Chris Urmson stond bijna acht jaar aan het hoofd van het zelfrijdende project van Alphabet. Sterling Anderson maakte naam bij Tesla en Drew Bagnell bij Uber.

Het trio slaagde erin 250 toptalenten aan te trekken, verspreid over de kantoren in Silicon Valley (Palo Alto) en Pittsburgh.

Begin vorig jaar haalden de drie 90 miljoen dollar op bij de durfkapitaalinvesteerders Greylock Partners en Index Ventures, dat eerder investeerde in Facebook en Skype. Daar komt nu in één klap van 530 miljoen dollar bij, wat Aurora op meer dan 2,5 miljard dollar waardeert.

De monsterinvestering komt van zowaar nog grotere namen: de interneus Amazon, het illustere Silicon Valley-fonds Sequoia en de fondsbeheerder T. Rowe Price. Die laatste is na Elon Musk de grootste aandeelhouder van Tesla. Het gevolg is een mooie A-list in de raad van bestuur van Aurora: Carl Eschenbach (Sequoia), Mike Volpi (Index Ventures) en Reid Hoffman (Greylock), die mee aan de wieg stond van LinkedIn.

Primeurs

Opvallend genoeg is het voor Sequoia pas de eerste investering in technologie voor zelfrijdende auto's. Topinvesteerder Eschenbach: 'We hebben de voorbije jaren in die branche wereldwijd meer dan 15 topbedrijven tegen het licht gehouden. Aurora is het dreamteam van de sector en biedt de grootste kans om het meest disruptief te zijn.'

Ook voor Amazon is het, even opmerkelijk, nog maar de eerste grote stap in het domein. Meteen wordt druk gespeculeerd over de bedoelingen van de internetreus. 'De technologie kan de jobs van ons personeel en onze partners veiliger en productiever maken', reageerde een woordvoerder, 'of het nu in een distributiecentrum of op de weg is.'

De technologie kan niet alleen mensen maar ook goederen vervoeren. Amazon, al een fervent gebruiker van automatisatie in zijn magazijnen, bouwt aan thuislevering van pakjes door drones.

Deals

Voor Aurora is het extra half miljard welgekomen, de hoogtechnologische sector is van de meeste kapitaalintensieve domeinen voor beginnende bedrijven. De nieuwe middelen laten Aurora toe de testen en de ontwikkeling van zijn technologie te verfijnen en het aantal medewerkers op te drijven.