Ambitieuze CEO lokt machtsstrijd uit bij Volkswagen

Voorlopig lijkt het erop dat Diess het deksel op de neus krijgt. De raad van bestuur nam dinsdag geen beslissing over de heikele kwestie. De bestuurders verwijten de CEO dat hij de aandeelhouders onnodig onder druk zet in woelige tijden. De tweede grootste autobouwer ter wereld wil de komende vijf jaar 73 miljard euro uitgeven aan elektrificatie en digitalisering. VW-voorzitter Hans Dieter Pötsch zoekt een oplossing om de machtsstrijd te ontzenuwen. Ook het ontslag van Diess behoort tot de mogelijkheden.

Vijf jaar geleden werd Diess als de grote messias binnengehaald bij VW. Diess, die lange tijd bij concurrent BMW werkte, verhuisde in 2015 naar Wolfsburg. Aanvankelijk werd hij verantwoordelijk voor het merk Volkswagen. Toen CEO Martin Winterkorn enkele maanden later weg moest in de nasleep van het dieselgateschandaal, hoopte Diess te promoveren. Maar de CEO-post ging naar de toenmalige Porsche-baas Matthias Müller. In 2018 volgde Diess die tussenpaus alsnog op.