Amerikaans gerecht viseert Tesla en Musk

In een reeks tweets begin augustus beweerde Musk dat hij overweegt om Tesla van de beurs te halen en daarvoor de financiering rond had. De tweets kwamen uit het niets en creëerden een schok op Wall Street in volle beursdag.

Later zei Musk dat de uitspraak over de financiering was ingegeven door interesse van het Saoedische staatsfonds Public Investment Fund om in Tesla te investeren.