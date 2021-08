Amerikaans veiligheidsonderzoek naar zelfrijdende Tesla's

In de VS hebben de toezichthouders een formeel veiligheidsonderzoek geopend naar de zelfrijdende functie van Tesla. Die software kwam al meermaals in opspraak na aanrijdingen.

De Amerikaanse overheidsdienst National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) gaat de Tesla autopilootsoftware onderzoeken. Die functie maakt een Tesla semizelfrijdend - de auto blijft op de weg en kan zelfstandig van rijvak wisselen - als opstap naar een volledig zelfrijdende auto, maar de technologie roept vragen op.

Sinds januari 2018 zouden Tesla-auto's met dat semizelfrijdende systeem betrokken zijn geweest bij zeker elf aanrijdingen. Daarbij vielen 17 gewonden en een dode. De meeste ongelukken gebeurden in het donker. Het gaat om voertuigen die gemaakt zijn tussen 2014 en 2021, alles samen 765.000 auto's van het type Tesla Model Y, Model S en Model 3.

Onderzoek

De NHTSA heeft de afgelopen jaren met speciale crashonderzoeksteams individuele Tesla-ongelukken bestudeerd. Volgens de toezichthouder is bevestigd dat de autopilootfunctie in werking was op het moment van de aanrijdingen.