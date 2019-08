Amerikaanse autoruiten houden D'Ieteren op koers

D'Ieteren boekte in de eerste jaarhelft een kwart meer winst. Terwijl de autoruithersteller Belron ijzersterk presteert in de VS, gaan de verkoop van auto's en Moleskine-boekjes achteruit.

Opmerkelijk is dat de groei grotendeels aan Noord-Amerika te danken is. Terwijl de omzet in de VS en Canada een vijfde groeide, ging de verkoop van Belron zowel in de eurozone als in de rest van de wereld door het zachtere weer achteruit. In Italië moest D'Ieteren bovendien een impairment van 21 miljoen incasseren door de mindere verkoopvooruitzichten. D'Ieteren maakte niet toevallig eerder deze maand bekend dat Safelite, de Amerikaanse dochter van Belron, zijn concurrent TruRoad in de VS overnam.