'Amerikaanse beurswaakhond dagvaardt Tesla'

De Amerikaanse toezichthouder schiet in actie nadat topman Elon Musk op Twitter heeft gehint op een beursexit van de autogroep.

De SEC, de Amerikaanse beurstoezichthouder, heeft volgens de New York Times de fabrikant van elektrische auto’s Tesla gedagvaard. Dat gebeurt nadat topman Elon Musk vorige week met een welgemikte tweet het nieuws in de markt had gezet om Tesla van de beurs te halen. De financiering voor zo’n operatie zou rond zijn.