Amerikaanse e-truck maakt testritje op vlakke Duitse bodem

De eerste elektrische trucks van het gehypete Amerikaanse bedrijf Nikola moeten over enkele maanden van de band rollen in het Duitse Ulm. En ze rijden echt, verzekert de CEO.

Nikola gaf de pers woensdagavond een inkijk in zijn eerste productielijn, die elektrische vrachtwagens moet leveren voor de Amerikaanse markt. Die trucks worden verscheept vanuit Ulm, in het zuiden van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg.

De aanwezige journalisten keken vooral uit naar de testritjes met een prototype. Die vonden plaats op een vlak testparcours. De topografie is geen onbelangrijk detail, want Nikola kwam eerder in opspraak met een video die het verspreid had. Daarin was een e-truck te zien die leek te rijden, maar die eigenlijk gewoon van een helling naar beneden bolde.

Hype

De hype rond Nikola is grotendeels verdwenen nu oprichter Trevor Milton wordt aangeklaagd wegens misleiding van beleggers, General Motors de plannen begroef om samen te werken aan een elektrische pick-up, en het aandeel bijna 90 procent in waarde verloor na aanvallen door shorters.

Waterstoftrucks

De Duitse fabriek moet volgend jaar zowat 100 trucks afleveren, om op termijn te groeien naar een productie van 3.000 per jaar. Nikola kondigde aan dat de haven van Hamburg volgend jaar tests gaat doen met 25 elektrische vrachtwagens. In de Amerikaanse staat Arizona wil Nikola volgend jaar ook een fabriek openen die vanaf 2023 waterstoftrucks moet leveren.

De productieaantallen zullen op de korte termijn niet volstaan om Nicola zelfbedruipend te maken, zeker nu steeds meer componenten, zoals chips en batterijcellen, schaarser en duurder worden. Het is afwachten of het bedrijf investeerders kan vinden die in het bedrijf geloven. Eerder dit jaar haalde de vrachtwagenbouwer 300 miljoen euro op bij privé-investeerders, maar dat geld zal over een jaar op zijn, zei Russell in een gesprek met Financial Times.