Amerikaanse e-truckpionier in moeilijke papieren na fraudebeschuldigingen

'Een oceaan van leugens.' Daarvan wordt de Amerikaanse ondernemer Trevor Milton verdacht. In een vernietigend rapport viel de shortseller Hindenburg Research vorige week de 38-jarige oprichter van de elektrische vrachtwagenbouwer Nikola frontaal aan.

Trevor Milton richtte Nikola in 2014 met zijn broer Travis op. De broers droomden ervan duizenden futuristische vrachtwagens op waterstof de weg op te sturen. Niet toevallig kozen ze de voornaam van de excentrieke uitvinder Nikola Tesla, die ook Tesla-CEO Elon Musk inspireerde.

Trevor Milton haalde met de vingers in de neus kapitaal op bij tal van grote bedrijven die schrik hadden van de Tesla onder de vrachtwagens. CNH Industrial, de voertuigbouwer van de Italiaanse familie Agnelli, stopte Nikola honderden miljoenen toe.

Grote bedrijven vielen voor Miltons ideeën. De Belgisch-Braziliaanse brouwer AB InBev bestelde al 800 waterstoftrucks voor de Amerikaanse markt. 'Trevor is een zeer energetische en geëngageerde visionair, extreem gepassioneerd in wat hij probeert te bereikten met Nikola', zei de Belgische topmanager Ingrid De Ryck vorig jaar in een interview.