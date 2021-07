Amerikanen vallen voor glazen paradepaardje van D'Ieteren

Larry Fink, de oprichter van de machtige Amerikaanse fondsenbeheerder BlackRock, heeft de autoglashersteller Belron ontdekt, bij ons bekend via Carglass. Het kroonjuweel van D'Ieteren maakt furore dankzij de vierletterbegrippen ADAS en VAPS.

BlackRock, de Amerikaanse fondsengigant van oprichter en CEO Larry Fink die 9.000 miljard dollar aan fondsen beheert - kocht maandag samen met de Amerikaanse investeerder Hellman & Friedman en het Singaporese GIC 13 procent in Belron. Dat is wereldmarktleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing.

Het trio legde 2,23 miljard euro op tafel. Dat waardeert de autoglashersteller, waarin D'Ieteren Groep 50,01 procent behoudt, op 21 miljard euro. Dat is fors meer dan de zowat 12 miljard die analisten er onlangs op kleefden. Het aandeel van D'Ieteren Groep koerste dinsdag net geen kwart hoger. Voor de Brusselse holding was het de beste beursdag sinds 1990.

50% Belron voerde vorig jaar liefst 1,1 miljoen herkalibraties uit, een record. Analisten schatten de brutowinstmarge van een herkalibreringsjob op 50 procent.

BlackRock heeft een neus voor toekomstgericht innovatie. Daar past Belron - het paradepaardje van D'Ieteren met 3,9 miljard euro omzet, 25.700 werknemers en 583 miljoen winst - perfect in. Het groeit elk jaar fors. De simpele vervanging van de autoruit met het steentje erin - het spreekwoordelijke 'sterretje in uw voorruit' - is als winstmodel al een tijd passé. Alle groei draait rond de vierletterbegrippen ADAS en VAPS.

Gouden voorruit

Moderne auto's worden almaar vaker uitgerust met Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), een verzamelnaam voor een toenemend arsenaal gesofistikeerde rijhulp- en veiligheidssystemen die gebruikmaken van camera's, sensoren en waarschuwingssystemen. Sommige zitten in de bumpers of in de neus van de auto, maar het gros zit in de voorruit, vaak onder de voorspiegel.

België is een belangrijk radertje in het Europese Belron-netwerk.

Voor de glashersteller Belron - actief in 40 landen en bekend van de merken Carglass, Autoglass, Safelite, O'Brien, Smith&Smith, Lebeau, Speedy Glass - zijn die ADAS een goudmijn. Bij elke vervanging van een ruit moeten al die systemen - parkeercamera's, noodstopsensoren, voorwerpherkenning, lichtsensoren, verwarmingdraden, waarschuwingsystemen - opnieuw secuur worden aangebracht en worden gekalibreerd en uitgelijnd.

Dat precisiewerk vereist dure, gesofistikeerde apparatuur en software en goed opgeleide mensen. Als de herkalibrering onoordeelkundig wordt uitgevoerd, kan dat een zware impact hebben op de functionaliteit van die elektronische 'toeters en bellen' en dus op de veiligheid.

Belron heeft daarin de afgelopen jaren fors geïnvesteerd. Het beseft dat het met zijn technologie in een groeiende markt zit. Waar aanvankelijk enkel dure wagens ADAS aan boord hadden, duiken ze nu in bijna alle nieuwe wagens op. Fabrikanten in de EU zijn vanaf volgend jaar verplicht hun auto's met ADAS uitrusten.

21 miljard 1999: D’Ieteren krijgt 70 procent van Belron in handen via de overname van Plate Glass & Shatterprufe Industries, waarvoor het samen met Cobepa 340 miljoen euro betaalt.

2017: Het Amerikaanse investeringsfonds CD&R betaalt 620 miljoen euro voor 40 procent. Dat waardeert Belron op 1,5 miljard euro.

2021: BlackRock, Hellman & Friedman en GIC betalen 2,23 miljard euro voor 13 procent van Belron. Dat waardeert het bedrijf op 21 miljard euro.

Belron voerde vorig jaar liefst 1,1 miljoen herkalibraties uit, een record. Dat leidde tot een winststijging van 40 procent. Analisten schatten de brutowinstmarge van een herkalibreringsjob op 50 procent.

Belron is ook op de VAPS-kar gesprongen. Dat staat voor value added products and service's, diensten en producten met een toegevoegde waarde. Dat gaat van de vervanging van de ruitenwissers of de koelvloeistof tot onderhoud waar een kleinschaligere garagehouder soms geen kaas van heeft gegeten omdat er veel software aan te pas komt.

België is een belangrijk radertje in het Europese Belron-netwerk. Twee jaar geleden investeerde Belron 35 miljoen euro in een enorm logistieke centrum in Bilzen. Van daaruit vertrekken elke jaar ruim 1,2 miljoen ruiten - 20.000 soorten - naar tien Europese landen.

De essentie Drie financiële reuzen betalen 2,23 miljard euro voor een belang van 13 procent in Belron.

De autoruitenhersteller Belron is het paradepaardje van de Brusselse holding D'Ieteren Groep.

Het internationale bedrijf groeit stevig door het toenemende aantal sensoren en camera's in auto's.

Oprichtersfamilie

Belron-CEO Gary Lubner koos voor Bilzen omdat daar 35 jaar geleden de eerste Belgische vestiging werd neergezet. Limburg is ook een goede uitvalsbasis voor de ons omringende landen. De Belgische business is volgens Lubner altijd een parel op Belrons kroon geweest omdat hier 'het model werd geperfectioneerd'.

Lubners Zuid-Afrikaanse familie lag aan de basis van Belron. Maar in 1999 kwam het autoglasbedrijf voor 70 procent in handen van D'Ieteren (en Cobepa) via de overname van het Zuid-Afrikaanse Plate Glass en Shatterprufe Industries (PGSI). De oprichters, de families Lubner en Brodie, behielden 22 procent in Belron, dat toen al wereldwijd actief was en met Carglass en Autoglass een belangrijk marktaandeel had in het VK, Nederland en België.