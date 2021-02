‘Apple Car’ lijkt eindelijk weg naar fabriek te hebben gevonden

Het geruchtencircuit in Wall Street koppelt Apple aan de Zuid-Koreaanse autogroep Hyundai-Kia. Het zou echter niet de eerste keer zijn dat de Apple-auto even snel verdwijnt als hij opduikt.

Is Apple klaar om zijn eerste auto te assembleren? Die intrigerende vraag duikt al jaren met de regelmaat van een klok op. De jongste weken draait de geruchtenmolen wat harder. Het verhaal gaat dat de Californische computergigant een deal zou afsluiten met het Zuid-Koreaanse automerk Kia, een dochter van de autogroep Hyundai.

De zakenzender CNBC meldde dat woensdag vrij bevestigend op gezag van meerdere bronnen, onder wie iemand die ‘vertrouwd is met de strategie van Hyundai-Kia’. Ook Ming-Chi Kuo, een doorgaans goed geïnformeerde Apple-analist van het beurshuis TF Securities, koppelt beide bedrijven in een nota aan elkaar.

De Zuid-Koreaanse krant DongA Ilbo schreef zelfs - zonder bronvermelding - dat Apple als onderdeel van de overeenkomst 4.000 miljard won (3 miljard euro) in Kia zal investeren. Beide bedrijven zouden in de Amerikaanse staat Georgia een fabriek zetten om de eerste Apple-wagens te maken.

Een ander teken dat de geruchten mogelijk kloppen, is dat Hyundai begin vorige maand had verklaard dat het met Apple aan een zelfrijdende wagen werkt. Het trok die verklaring toen snel weer in en preciseerde dat het van verschillende bedrijven een vraag om samenwerking had gekregen. Dat kan erop wijzen dat Apple nog niet wilde dat het nieuws al bekend raakte.

Platform

Apple zou vooral geïnteresseerd zijn in het nieuwe productieplatform voor elektrische wagens van Hyundai.

Op het eerste gezicht lijken beide merken ver van elkaar te staan. Kia is zeker in onze regio bekend als een gezichtloos budgetmerk in de automarkt, terwijl Apple het premiummerk is in computers en smartphones. Dat hoeft een samenwerking niet in de weg te staan. Apple zou vooral geïnteresseerd zijn in E-GMP (Electric Global Modular Platform), het nieuwe productieplatform voor elektrische wagens van Hyundai. Dat is een modulair platform om verschillende autotypes op te bouwen.

Dat Apple aan een auto werkt, is geen nieuws. Volgens Apple-veteraan Phil Schiller kwam dat idee al ter sprake onder het bewind van wijlen Steve Jobs, nog voor de iPhone was uitgebracht. Het zou nog duren tot 2014 voor Apple het idee serieus begon te verkennen. Voor Project Titan werden honderden experts in dienst genomen die in het grootste geheim aan een elektrisch voertuig werkten.

Bochtig parcours

Het traject naar een Apple-wagen is echter bochtig en heuvelachtig. Er was onenigheid over de richting die Apple uit moest, zoals de vraag of het een complete wagen moest bouwen, of alleen moest focussen op de software. Het project kampte ook met een groot verloop van managers. En zo’n twee jaar geleden werd een groot deel van de ingenieurs de laan uitgestuurd.

50 Onderdelen Een auto bevat tot 50 keer meer onderdelen dan een smartphone.

Vorig jaar nam John Giannandrea, de man die de strategie rond AI en machinelearning aanstuurt, de leiding over het autoproject. Apple-kenners gaan ervan uit dat het bedrijf wel degelijk mikt op een complete eigen auto, maar dan in samenwerking met een industriële partner.

Een wagen bouwen is vele malen complexer dan een smartphone maken: er zijn 40 à 50 keer meer onderdelen voor nodig, en het overheidstoezicht en de veiligheidsvoorschriften zijn een pak strenger. Die expertise zelf opbouwen, vraagt een enorme investering in tijd en geld.

Batterij

Het lijkt plausibel dat Apple in zo’n samenwerking het design, de software en de gebruikservaring voor zijn rekening zal nemen. Maar de innovatie waarmee Apple volgens experts echt het verschil kan maken, is de batterij. Ondanks geleidelijke verbeteringen in batterijtechnologie is het wachten op de grote sprong voorwaarts naar een batterij die veel compacter, krachtiger en goedkoper is.

De nieuwsdienst Reuters citeerde in december bronnen die inzage hadden gehad in een nieuw batterijontwerp van Apple dat die sprong kan realiseren. Meer is er niet over bekend, maar dat nieuws kan op termijn nog belangrijker worden dan de samenwerking met een autofabrikant. Apple lijkt geen voor de hand liggende naam als maker van batterijen, maar met zijn chips en software voor smartphones lost het al jaren vergelijkbare problemen op. Het bedrijf heeft de kennis en het geld om in batterijtechnologie een doorbraak te forceren.