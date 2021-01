'Apple en autobouwer Hyundai bespreken samenwerking'

Hyundai zegt gesprekken te voeren met Apple over een samenwerking rond zelfrijdende auto’s. De Zuid-Koreaanse autoconstructeur werd op de beurs in één klap 8 miljard dollar meer waard.

Het technologiebedrijf Apple wil tegen 2024 een voertuig op de markt brengen dat aangedreven wordt door zijn eigen batterijtechnologie, meldde het persagentschap Reuters onlangs. Om die ambitie waar te maken, voert Apple gesprekken met autoproducenten. In tegenstelling tot Tesla is Apple niet van de productie zelf in handen te nemen.

Hyundai kwam snel met aangepaste communicatie. Hoogstwaarschijnlijk had Hyundai op zijn donder gekregen van Apple dat zijn interne keuken liever niet op straat gegooid ziet worden

In de Zuid-Koreaanse media circuleerden berichten dat Hyundai daarbij op de radar is gekomen als potentiële partner. Hyundai bevestigt de geruchten. ‘We zijn in discussie, maar de gesprekken zitten nog in een vroeg stadium. Er is nog niets beslist’, klonk het.

Niet veel later stuurde Hyundai een nieuw persbericht de wereld in, waarin Apple niet meer werd vermeld. Hoogstwaarschijnlijk had Hyundai op zijn donder gekregen van Apple dat zijn interne keuken liever niet op straat gegooid ziet worden. ‘We hebben van verschillende bedrijven de vraag gekregen om mogelijk samen te werken rond de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s’, luidde het laatste statement van Hyundai.