Apple schrapt 200 jobs bij autotak Titan

Apple heeft deze week 200 medewerkers van zijn team voor zelfrijdende auto's op straat gezet. Dat doet de vraag rijzen welke ambities de technologiereus in autoland nog heeft.

Een zelfrijdende auto bouwen tegen 2020. Dat was vier jaar geleden de doelstelling van Apple, dat zich aansloot bij een heel peloton autoconstructeurs en techbedrijven met gelijkaardige ambities. Maar een jaar voor die deadline lijken de grote plannen, die schuilgaan achter de tot de verbeelding sprekende naam Project Titan, opgeborgen.

De technologiereus bevestigt tegenover de zakenzender CNBC dat er deze week 200 functies bij zijn autotak verdwijnen. Hoeveel jobs er overblijven, is niet duidelijk. Op de piek in 2015 werkten er 1.000 mensen aan Project Titan, vandaag nog enkele honderden. Sommige teams worden overgeplaatst naar 'machine learning'-projecten in andere divisies van Apple .