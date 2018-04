Aprilvis Elon Musk: 'Tesla is failliet'

'Ondanks grote inspanningen om geld op te halen - inclusief ultieme beslissende massaverkoop van paaseieren - moeten we jammer genoeg aankondigen dat Tesla helemaal en volledig failliet is. Zo failliet dat je het niet kunt geloven.' Die tweet stuurde Tesla-CEO Elon Musk afgelopen maandag de wereld in.

Dat niet iedereen kon lachen met Musks uitlatingen heeft te maken met het feit dat Tesla in een lastig parket zit. Musk moet ervoor zorgen dat hij binnenkort niet echt moet aankondigen dat zijn bedrijf failliet is.

Productieproblemen

Het bedrijf slaagt er niet in op voldoende grote schaal auto's te maken. Kwartaal na kwartaal moet Tesla aankondigen dat het minder auto's heeft gemaakt dan het had beloofd. De gezinswagen Model 3 raakt maar moeilijk uit de startblokken. Beleggers kijken uit naar later deze week, wanneer Tesla naar verwachting een update zal geven over de productiecijfers in het eerste kwartaal.